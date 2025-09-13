關智斌專訪憶述Boyz拆夥後單飛困境 期待紅館演出前奏一響即入狀態

出道超過20年的關智斌（Kenny）近日他接受FH Production「熊館」訪問，罕有地深入剖白入行以來的辛酸與感悟，坦言初出道時因成功來得太易而變得短視，更曾於酒吧獻唱時被觀眾掟玻璃杯，最終憑著毅力走出低谷。