關智斌專訪憶述Boyz拆夥後單飛困境 期待紅館演出前奏一響即入狀態
Boyz合體演唱會？關智斌：我一直等緊
訪問中Kenny回應曾經胎死腹中的「Boyz合體演唱會」，關智斌坦言：「我其實一直等緊。」回顧2019年7月因為張致恆被爆醜聞而擱置Boyz原定9月舉行的首次紅館演唱會。二人原本有幸踏上紅館開演唱會，豈料 Steven 在當年7月25日突然宣布婚訊，以及與未婚妻雯雯已誕下兒子，結果被多名女子爆料，揭出他一腳踏多船的劣行，Steven聲名盡毀，後來演唱會改為關智斌的個人演唱會。
關智斌開出與張致恆重組條件 雙方有默契
對於重新合體，他既期待但亦有所保留，表示需要對方（張致恆）證明已經準備好。他謹慎地說：「你要prove俾我睇，you ready，咁係絕對我會好想做呢件事。」他表示，明白張致恆有其難處，不希望自己任何言論會再令對方受到傷害，這已成為二人之間的默契。回望過去，他感嘆道：「呢一行真係一將功成萬骨枯，其實你見到面呢一班人，其實有更多嘅人冇見到佢失敗嘅過程，因為你根本係見佢唔到。」
出道經歷：《Y2K+01》偶像誕生
回顧關智斌出道初期，是2001年憑香港電台電視劇《Y2K+01》嶄露頭角，其後獲英皇娛樂賞識而正式入行。他憶述，當時是透過Mani（霍汶希）的妹妹引薦。在決定簽約英皇前，他亦曾到其他大型唱片公司面試，卻因過於坦白而碰壁。他憶述：「個老闆問我人生有咩抱負，我話諗住萬零二萬蚊一個月就好滿足。」結果對方聽罷便請他離開。
吸收了教訓後，當Mani問他有何目標時，他醒目地回答：「我想紅。」這個答案令他即日獲安排面見公司高層楊受成博士。面試時他獻唱了王力宏的《唯一》，雖然歌藝平平，卻憑著膽量和自信獲Mani青睞。Mani事後向他坦言：「唔係呀，你唱得好鬼難聽，但我冇見過一個咁厚面皮嘅男仔，唱得咁難聽我都欣賞你有膽。」就這樣，關智斌踏上了偶像之路。
Boyz組成與解散：從報紙上得知拆夥
關智斌簽約英皇後，公司早已計劃打造一隊「男版Twins」，甚至一度想組成「港版F4」，安排了五位男生一同接受唱歌及跳舞訓練，儼如韓國的練習生。最終，公司認為關智斌與張致恒（Steven）的感覺最為相似，於是將二人抽出，組成了Boyz。
Boyz出道後瞬即走紅，更奪得組合金獎，但關智斌透露該獎項交由拍檔保管後已遺失。然而，這個組合的壽命僅有短短兩年。他憶述，當時對解散一事毫不知情，竟是從報紙的娛樂版上才得悉消息：「見到咦，解散咗喎，點解會拆夥嘅呢？唔係啱啱拍完廣告咋咩？」他隨即致電Mani求證，對方在電話中冷靜地確認：「係呀，你哋要拆夥啦，你之後就單飛啦。」面對突如其來的轉變，他坦言當時不知如何反應，只能無奈接受：「哦，哦，咁你都只能夠接受啦。」
單飛困境：從萬人迷到酒吧駐唱
由二人組合突然變為獨立發展，關智斌坦言初期難以適應，信心大受打擊。他反思，出道初期的成功來得太輕易，令他變得安於現狀，沒有好好裝備自己：「啲嘢得嚟太容易啦，出道你就其實個人喺度，做佢哋幫你安排你嘅唱歌跳舞，咁就紅到㗎啦。嗰陣時就以為咁簡單囉。」他直言當時想法短視，不像容祖兒般會利用賺來的錢去進修增值。
隨著偶像歌手熱潮減退，唱作歌手抬頭，加上唱片市道慘淡，他的事業陷入低谷。他憶述：「喺香港其實我都坐咗兩年，冇乜特別嘢做。」那段時間，他只能接一些酒吧騷維持曝光。他形容其中一次經歷尤為深刻，表演場地設計得像「羅馬鬥獸場」，觀眾在高處喝酒，而他們則在中間的升降台上唱歌。表演期間，他身旁突然有玻璃杯爆裂，觀眾隨即歡呼，更有人向台上投擲紙巾和爆谷，他自嘲當時感覺「好似個垃圾桶咁樣」。
轉戰內地：由零開始演員路
在香港事業停滯不前，關智斌選擇北上發展，一切從零開始。他憶述：「我返嚟嗰時已經冇人知我係Boyz。」為了爭取演出機會，他不介意飾演任何角色，即使形象破格也在所不惜：「頭嗰幾部戲其實我乜角色都做過，嗰陣時做過嗰啲白粉仔啦，跟住試過做強姦犯啦。」
幸運的是，他剛好趕上內地古裝偶像劇的爆發期，憑藉幾部作品成功站穩陣腳，迎來事業的第二春。他認為，成功與否，公司支持固然重要，但最大的因素仍在於自己有否裝備好：「公司搵到好多廣告客嘅時候，點解唔揀一個有裝備自己嘅人，而要揀一個冇裝備自己嘅人呢？」
回歸香港樂壇：不為錢只為舞台
儘管在內地發展順利，收入遠超香港，關智斌近年卻選擇回歸香港樂壇，推出廣東歌。對於這個決定，他解釋並非以金錢作考量：「我唔係因為邊度搵錢多啲而傾向邊一邊。」他表示，在香港感受到很多觀眾的善意和鼓勵，讓他重拾對舞台的熱情。
他形容自己就像「Peter Pan」，隨心而行，不受年齡束縛，四十歲才開始學習滑水和滑雪。這種心態也反映在他的事業上：「我發覺邊度有呢個舞台嘅機會俾我去表演，我就會想去囉。」他更發現，許多以往以為無人記得的舊作，在演唱會上前奏一響起，總能引起全場共鳴，讓他明白過去的努力並沒有白費：「原來呢啲嘢我儲咗咁耐。」
