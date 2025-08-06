關智斌時隔6年於啟德再開個人演唱會 10大經典金曲逐一重溫

等足六年，關智斌（Kenny）終於帶着個人演唱會《The Endless Adventure Live in Hong Kong》回歸舞台！9月26及27日，啟德體育館將變成屬於彼得潘的冒險樂園，Kenny以成長與掙扎為題，帶領觀眾展開一場音樂旅程。今次就為大家盤點他出道以來10首經典歌曲，每一首都勾起網民滿滿回憶殺！