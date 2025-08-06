關智斌時隔6年於啟德再開個人演唱會 10大經典金曲逐一重溫
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等足六年，關智斌（Kenny）終於帶着個人演唱會《The Endless Adventure Live in Hong Kong》回歸舞台！9月26及27日，啟德體育館將變成屬於彼得潘的冒險樂園，Kenny以成長與掙扎為題，帶領觀眾展開一場音樂旅程。今次就為大家盤點他出道以來10首經典歌曲，每一首都勾起網民滿滿回憶殺！
1. 預言書｜專輯：In Progress (2007年)
關智斌個人專輯的代表作，優美旋律搭配深刻歌詞，描繪對愛情與未來的期盼，展現其細膩唱功，是樂迷心中的經典情歌。
2. 眼紅館｜專輯：Oncoming (2005年）
靈感來自對紅磡體育館演唱會的夢想，旋律動人，歌詞充滿個人情感，展現關智斌對音樂事業的執著，廣受好評。
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3. 死性不改｜專輯：一起喝采（2003年）
Boy’z時期的經典快歌，與Twins合作，青春活力十足，榮獲2003年多項新人獎，成為香港樂壇標誌性金曲。
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4. 靈犀｜專輯：Musick (2005年)
溫柔慢歌，歌詞描述心靈相通的愛情，關智斌乾淨嗓音完美演繹，情感真摯，深受情歌愛好者喜愛。
5. 良心發現｜專輯：Musick (2005年)
與鍾欣桐的合唱曲，輕快旋律搭配愛情中的真誠與掙扎，化學效應強，是關智斌合作歌曲中的亮點。
6. 隱形人｜專輯：前面是新歲月記得走下去 (2021年)
時隔13年的粵語專輯主打歌，旋律悠揚，歌詞充滿人生感悟，展現成熟的音樂風格，廣受樂迷共鳴。
7. 再見．美惠｜專輯：尋找美惠 (2006年)
哀而不傷的情歌，講述失去摯愛的遺憾，旋律動人，歌詞深刻，是關智斌個人專輯中的經典之作。
8. 先知｜專輯：Oncoming (2005年)
個人首張專輯主打歌，動感旋律結合哲理歌詞，展現音樂突破，成為其solo初期的代表作。
9. 勇氣情歌｜專輯：In Progress (2007年)
積極向上的勵志情歌，鼓勵勇敢面對愛情與人生，旋律振奮人心，是關智斌正能量作品的代表。
10. 習慣說謊｜專輯：網絡電影《血戰銅鑼灣3》主題曲 (2017年)
電影主題曲，深沉旋律搭配真摯情感，展現關智斌在音樂與影視結合的魅力，廣受影迷與樂迷喜愛。
圖片來源：官方提供資料或影片來源：原文刊於新假期