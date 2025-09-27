關智斌啟德演唱會 薛凱琪北京返香港做嘉賓 台上自爆誤會Kenny 想追求自己

一連兩場的「關智斌《The Endless Adventure Live in Hong Kong》演唱會」昨晚（26日）於啟德體藝館正式開鑼！ 相識二十年的薛凱琪（Fiona）亦專程由北京返香港做嘉賓！二人合唱《南昌街王子》及《奇洛李維斯回信》，回憶即刻返晒嚟！