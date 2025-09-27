關智斌啟德演唱會 薛凱琪北京返香港做嘉賓 台上自爆誤會Kenny 想追求自己
一連兩場的「關智斌《The Endless Adventure Live in Hong Kong》演唱會」昨晚（26日）於啟德體藝館正式開鑼！ 相識二十年的薛凱琪（Fiona）亦專程由北京返香港做嘉賓！二人合唱《南昌街王子》及《奇洛李維斯回信》，回憶即刻返晒嚟！
薛凱琪北京返香港 首度現身啟德為關智斌做嘉賓
薛凱琪（Fiona ）係首場演唱會第二位嘉賓，緊接首位嘉賓Yumiko之後登場，二人有合唱2022年的合唱歌《南昌街王子》之外，Fiona還獨唱《奇洛李維斯回信》，現場氣氣熱烈。
台上笑料不絕 Fiona爆以為Kenny想追求自己
二人對話更是笑料不斷，當Kenny知道Fiona做完嘉賓當晚即飛走後，Fiona突然搞gag，「我願意為你周圍奔波呀，因為你係關智『奔』呀，即係你係好忙嘅關智『奔』呀，奔波呀，哈哈。」這個gag連Kenny都頂不住，要叫全場觀眾：「大家快啲笑吓，俾啲掌聲。」Fiona又自爆話有次跟Kenny食飯撐枱腳傾事業，當時關智斌對她細心又温柔，傾到差點以為Kenny想追求自己：「我真係差啲以為你想追我呀，哈哈，我係唔會接受你㗎！」誰不知Kenny竟然完全不記得這件事，激到Fiona大叫：「得一次咋喎！同你食飯！」
麒麟臂力同腹肌零死角全面展
首場演出Kenny以一身紅色閃石的西裝，加上一連串勁歌熱舞為演唱會打開序幕，音樂一響起，全場觀眾唔使等encore，自動波企晒起身一齊跳，全場火速變成大型派對現場！跳唱一輪後，Kenny已經汗流浹背，搞笑地說：「我除咗件衫先，因為呢件褸都真係幾重，呢套衫係香港一個好著名做演唱會嘅服裝之父，Kenneth（陳華國）幫我做，佢幫過好多殿堂級歌手做演唱會嘅服裝，我今日呢套就係佢嘅手筆啦！咁係咪都代表我係殿堂級呀？哈哈。」除衫後，台下有女觀眾已急不及待大叫「剝衫」，Kenny即安撫：「慢慢嚟啦前面呢個姐姐，有你想睇嘅嘢嘅。」萬眾期待的「爆肌環節」，唱到《Ready To Go》時，Kenny毫不吝嗇大晒苦練成果，於街頭健身架上做出各種高難度動作，麒麟臂力同腹肌零死角全面展示，這個「視覺盛宴」令全場粉絲血脈沸騰！
