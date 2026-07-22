關智斌陳家樂突降淺水灣限定派對 超強陣容震撼曝光 網民狂讚這亮點

今個八月淺水灣將迎來今夏最具話題性盛事，全球知名私人會所品牌與商場聯手打造期間限定海濱派對。日前一場盛大的VIP預覽派對率先引爆全城目光，多位當紅藝人及政商界名人驚喜現身支持，現場星光熠熠，超強陣容曝光後立刻掀起極大迴響。