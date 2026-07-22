關智斌陳家樂突降淺水灣限定派對 超強陣容震撼曝光 網民狂讚這亮點
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今個八月淺水灣將迎來今夏最具話題性盛事，全球知名私人會所品牌與商場聯手打造期間限定海濱派對。日前一場盛大的VIP預覽派對率先引爆全城目光，多位當紅藝人及政商界名人驚喜現身支持，現場星光熠熠，超強陣容曝光後立刻掀起極大迴響。
淺水灣ThePulse化身頂級派對勝地
享譽全球的私人會所品牌 Soho House Hong Kong 今個八月強勢出擊，與The Pulse聯手打造期間限定「Soho Beach Club at The Pulse」。這個企劃成功將淺水灣幻化成今夏最具話題性的海濱活動空間，為炎炎夏日注入強烈派對氣氛，吸引全城目光聚焦於此。
關智斌陳家樂搶先登陸震撼全場
為了讓外界率先感受這個頂級沙灘俱樂部魅力，主辦方日前特意舉行了一場盛大無比的 VIP 暨傳媒預覽派對。活動成功邀請到英皇娛樂旗下多位當紅藝人搶先現身預覽，當中包括人氣男星關智斌以及陳家樂，兩位男神盛裝打扮一出場即時成為全場焦點，完美示範夏日派對的時尚魅力。
英皇群星陣容曝光力撐楊政龍
除了兩位男星坐鎮，現場更有過百位重量級嘉賓到場支持，場面非常墟冚。英皇集團副主席楊政龍親自出馬，聯同 Soho House 香港總經理 Sheron Tsui 齊齊現身力撐活動。多位人氣藝人包括海兒、新生代女團 VIVA 核心成員 Carina、楊天宇以及何佩瑜亦紛紛驚喜亮相，以超強陣容為這個期間限定企劃造勢。
粉絲熱議期待八月朝聖打卡
預覽派對的盛況曝光後，隨即在各大社交平台掀起一陣熱烈討論。大批粉絲對於一眾偶像盛裝出席感到相當驚喜，紛紛留言表示「畫面超級養眼」及「陣容真係好強大」。同時也有不少網民對這個期間限定的海濱俱樂部大表期待，直言希望能夠在八月份親身前往淺水灣朝聖打卡，甚至期盼能夠在現場幸運偶遇心儀藝人。
資料或影片來源：原文刊於新假期