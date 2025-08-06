關智斌相隔6年開show 騷巨胸谷飛勁有睇頭！AK忍唔住：收返埋個八字

等足六年，關智斌（Kenny）終於再舉行個人演唱會《The Endless Adventure Live in Hong Kong》，這次選址啟德體藝館，演唱會將於九月二十六及二十七日一連兩場舉行。Kenny自爆拍攝海報時全場焦點都落在他的胸肌，笑言：「成個團隊對住我波罅影相，好彩我有操開！」