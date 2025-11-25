【全民造星6】關曉隆(Bosco Kwan) 詳細懶人包！44強名單解構92號參賽者背景身高MBTI

《全民造星6》92號參賽者關曉隆（Bosco Kwan）晉級44強賽事，這位年僅17歲的中六學生，憑藉其超凡的舞蹈實力及陽光帥氣的外型，在初選階段已獲得導師們的一致肯定，榮獲A Grade評級，更被譽為今屆的「實力黑馬」之一。關曉隆不僅擁有令人印象深刻的「一字笑眼」，更身兼學生會主席，展現出超越年齡的成熟與領導才能。在舞台上，他散發著與韓國天團BIGBANG成員G-Dragon（GD）相似的魅力，因而被網民封為「嫩版GD」，成為本屆賽事中備受矚目的焦點人物。本文將為你深入剖析這位潛力新星的個人資料、參賽背景及未來發展潛力。