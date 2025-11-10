30歲關楓馨海南島水着放題晒冷！盡顯隱藏級魔鬼身材 網民流晒鼻血

關禮傑女兒關楓馨與前港隊欖球員男友徐灝晴公開戀情後愛得高調，她再度在社交平台大曬海南島旅行水着照，全程由男友充當私人攝影師拍攝。關楓馨坦言雖然炎夏已過要跟比堅尼告別，但夏天在她心中永不結束，火辣身材配上男友視角攝影技巧，令一眾網民大呼「流晒鼻血」。