30歲關楓馨海南島水着放題晒冷！盡顯隱藏級魔鬼身材 網民流晒鼻血
廣告
關禮傑女兒關楓馨與前港隊欖球員男友徐灝晴公開戀情後愛得高調，她再度在社交平台大曬海南島旅行水着照，全程由男友充當私人攝影師拍攝。關楓馨坦言雖然炎夏已過要跟比堅尼告別，但夏天在她心中永不結束，火辣身材配上男友視角攝影技巧，令一眾網民大呼「流晒鼻血」。
關楓馨水着放題晒冷靚相
關楓馨昨日更新社交網站，一次過公開今次海南島旅程仍未曝光的水着照片。她在帖文中表示雖然炎夏已過，要暫時跟比堅尼Kiss goodbye，但亦強調其實夏天在她心目中是Never ends。照片中可見關楓馨穿著不同款式的比堅尼，展現完美身材曲線，皮膚白滑，魔鬼身材一覽無遺。據了解，這些照片全部由男友徐灝晴親自操刀拍攝，充當私人攝影師角色。
男友視角攝影技巧獲讚
關楓馨的水着照一出，立即引來圈中好友熱烈回應，陳㦤德、黃嘉雯在留言區留下「OMG」大讚她的火辣身材，而陳煒更直接留言「Perfect body！」表達讚賞。據知今次海南島旅行的所有照片和短片，全程都由男友徐灝晴負責拍攝。二人自公開戀情後一直愛得高調，不時糖黐豆四出遊玩。
網民大呼：流晒鼻血！
關楓馨的水着照一出，網民反應熱烈，有粉絲表示「流晒鼻血」，被她的火辣身材深深吸引，亦有網友笑指她「蠱惑甫男友視角」，有網友留言「去到邊影到邊，都係多得男友幫手影」。
圖片來源：IG@tiffanyfabi資料或影片來源：原文刊於新假期