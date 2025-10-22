59歲關淑怡最新病情曝光｜一度危殆入ICU 逾半月終有好消息

59歲資深歌手關淑怡早前在家中暈倒，被緊急送往公立醫院深切治療部搶救，情況一度危殆，震驚娛樂圈。遠在美國讀書的兒子關浚賢立即趕回香港，與外公輪流在醫院守候，更曾被目擊神情哀傷地在醫院長凳上抱膝痛哭。經過逾半個月的留醫治療後，終於傳來好消息，關淑怡的病情已轉趨穩定，讓關心她的親友終於鬆一口氣。

關浚賢隻身探母親 逾半月留醫終有好轉

關浚賢昨晚約7時30分再次現身醫院，穿著風褸、短褲及波鞋的他隻身前來探望母親，關父則未有陪同前來。關浚賢到達後即直上病房，據知經過逾半個月的留醫後，關淑怡的病情已轉穩定。有消息指她曾因心臟「出事」需要進行大型手術搶救，一度傳出尚未恢復意識，目前仍在深切治療部留醫當中。家人為她能夠大步檻過而感到安慰，但對於具體病因依然保持緘默。

關淑怡家人三緘其口 僅轉達「需要長期靜養」

關淑怡的家人對她的病情細節極度保密，只向親友轉達「病人需要長期安心靜養」的訊息。家人在多謝各界關心之餘，亦婉拒所有人到醫院探訪，希望為關淑怡營造一個不受打擾的康復環境。為了確保她能在更佳的環境下靜待身體康復，家人更一度考慮為她辦理轉院手續，將她轉往私家醫院以更好地保護其私隱。據知兒子關浚賢將暫時留港，為母親打點一切事務。

入院前兩周曾與舊同事聚餐 狀態正常令人意外

據消息透露，關淑怡在入院前的兩星期，曾與前寶麗金唱片的舊同事聚餐，當時狀態不錯，未見任何異樣。這次突然因重病入院的消息傳出後，令認識她的朋友都大表驚訝，完全沒有預料到她會突然出現健康問題。有傳媒更目擊關浚賢曾神情哀傷地在醫院長凳上抱膝痛哭，可見家人對關淑怡的病情一度非常擔憂。

網民關心祝福 盼關淑怡早日康復

關淑怡病重入院的消息傳出後，引起網民高度關注和祝福。不少網民在社交平台留言：「希望關淑怡姐姐早日康復」、「一定要好起來啊」、「為她祈禱」。亦有樂迷回憶起關淑怡的經典歌曲，表示：「她的歌陪伴了我們很多年」、「樂壇需要這樣的實力派歌手」。大家都希望這位59歲的樂壇天后能夠盡快康復，重新回到大家面前。

59歲樂壇天后關淑怡（Shirley）驚傳病危！近年屢傳精神狀態不穩的她，今日被媒體爆出緊急送入深切治療部（ICU）搶救，情況令人極度擔憂。
（圖片來源：HoyTV）
