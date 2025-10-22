59歲關淑怡最新病情曝光｜一度危殆入ICU 逾半月終有好消息

59歲資深歌手關淑怡早前在家中暈倒，被緊急送往公立醫院深切治療部搶救，情況一度危殆，震驚娛樂圈。遠在美國讀書的兒子關浚賢立即趕回香港，與外公輪流在醫院守候，更曾被目擊神情哀傷地在醫院長凳上抱膝痛哭。經過逾半個月的留醫治療後，終於傳來好消息，關淑怡的病情已轉趨穩定，讓關心她的親友終於鬆一口氣。