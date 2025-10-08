關淑怡10年前高調拖北京小鮮肉亮相 一度被指母子戀 事隔一年親口揭真相

現年59歲的樂壇天后關淑怡（Shirley）昨日驚傳病危，被家人緊急送院搶救，需即時入住深切治療部（ICU）接受治療。關淑怡出道多年，感情路一向坎坷，而她最後一段被傳的戀情，正是十年前轟動一時的「母子戀」，如今再度成為外界焦點。