關淑怡10年前高調拖北京小鮮肉亮相 一度被指母子戀 事隔一年親口揭真相
關淑怡十年前「母子戀」再受關注 當年高調拖手現身
關淑怡十年前與當時僅26歲的李佳念傳出戀情，因兩人年齡相差達22歲而備受矚目。據悉，二人因一次內地音樂節目結緣，當時Shirley以「香港天后」身份擔任嘉賓亮相，而李佳念則對她一見傾心，隨即展開熱烈追求，讓久未談情的Shirley瞬間動心。二人相識僅兩個月便高調現身頒獎典禮，公開牽手晒愛，更被譚詠麟笑稱是「盲人拖導盲犬」。不過沉浸愛河的Shirley並不介意，反而在社交平台轉發相關新聞，還半開玩笑邀譚校長為她寫首新歌《導盲犬》。其後，她更在社交網上大晒與李佳念的親密合照，甜蜜留言「年齡不是問題」，愛得火熱又高調。
李佳念被盛傳底花 曾與鍾麗緹關係曖昧
不過，當時網民就發現男方與多位女明星都有密切互動，對這段戀情產生質疑，有人更指關淑怡或會重蹈覆轍，錯付真心。據悉，當年李佳念雖然外表單純，過去卻曾經多次在幕前表現搶鏡，與多位女星如鍾麗緹關係曖昧，稱對方為「女神」、「我愛的人」，更常在社交平台晒與女星合照。有知情人士爆料，他不只一次主動追求女神級藝人，讓不少網民對其動機產生疑問。
事隔一年關淑怡終開腔回應
事件發酵一年後，面對媒體追問，關淑怡突然澄清： 「我有男朋友嗎？我無講過他是我男朋友，只是你們講。（可有發展？）我們是朋友。」，開腔否認戀情。
37歲李佳念由小鮮肉變大叔 北京租曱甴屋住
當年的李佳念曾是內地狀元，以全國第一名成績考入重慶大學電影學院表演系，畢業後投身影視製作公司工作，隨後轉戰幕前擔任主持人。他曾參演CCTV劇集《婚姻之癢》及電影《男得有愛》，主演作品《唐家嶺》更於東京國際電影節及大學生電影節獲獎，演技實力一度備受肯定。除演戲外，他亦曾主持多達八檔不同類型節目，橫跨綜藝、時尚、談話及競技真人秀，足跡遍佈多個電視頻道，風頭一時無兩。
不過10年過去，近年李佳念鮮少出現在幕前，主要在線下活動擔任主持工作，曾透露在北京租屋生活逾十年，期間承受不少生活壓力，屋內地面常見裂縫、偶有蟑螂出沒，種種瑣事亦令他一度感到焦慮。