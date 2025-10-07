關淑怡病危｜兒子關浚賢神秘身份再被起底 昔日盛傳曾志偉出手照顧母子
廣告
59歲樂壇天后關淑怡（Shirley）今日被媒體爆出緊急送入深切治療部（ICU）搶救，情況令人極度擔憂。據悉，其兒子關浚賢更被目擊在醫院長凳上抱膝痛哭，場面令人鼻酸。自2005年關淑怡承認未婚生子以來，娛樂圈一直對關浚賢的生父身份議論紛紛，當年更一度盛傳曾志偉曾出手照顧關淑怡母子，令事件備受關注。
關淑怡兒子關浚賢神秘身份 曾傳曾志偉為經手人
關淑怡自90年代當紅以來，感情生活一直備受關注。自她坦承未婚產子後，外界第一時間將焦點放在與她私交甚篤的曾志偉身上，兩人多年傳出緋聞，雖然當事人已多次否認戀情與親子關係，但謠言如影隨形，令整個事件更添疑團。
關淑怡自爆兒子生父為不丹寧波車
直到2014年3月，關淑怡終於在社交平台親自揭開謎底，自爆兒子的父親是不丹的寧波車，並直指對方多年來對兩母子不聞不問。她當時以英文剖白心聲，大意是為了成全對方作為僧人的使命，即使心碎亦只能放棄所愛，獨力撫養兒子成人。她更上傳對方照片並留言：「現在的你如此清淨無比，12年來，沒有白白浪費我的苦衷。」以及「他，原來依然是我認識中最好的，與他的那些年，是我最好眠。」字裡行間流露出對這段逝去感情的留戀。
單親撫養走過風雨兒子心聲成關鍵
關淑怡於公開受訪時表示，兒子的父親是一位極具才華並廣受敬重的人，但兩人未曾踏入婚姻，皆因不想影響對方生活，更自言：「如兩人結婚，是害了他。」她強調自覺有能力獨自承擔撫養責任，理想伴侶與性別無關。關淑怡坦率指出，兒子從沒有主動問她關於父親的問題，自己也願意隨時坦白。她強調兒子總有權知道親生父親身份，但兒子一直未開口相問。
圖片來源：東方新地、關淑怡IG、關淑怡微博、TVB資料或影片來源：原文刊於新假期