關淑怡病危｜兒子關浚賢神秘身份再被起底 昔日盛傳曾志偉出手照顧母子

59歲樂壇天后關淑怡（Shirley）今日被媒體爆出緊急送入深切治療部（ICU）搶救，情況令人極度擔憂。據悉，其兒子關浚賢更被目擊在醫院長凳上抱膝痛哭，場面令人鼻酸。自2005年關淑怡承認未婚生子以來，娛樂圈一直對關浚賢的生父身份議論紛紛，當年更一度盛傳曾志偉曾出手照顧關淑怡母子，令事件備受關注。