關淑怡9年前專訪罕有剖白湊仔經 好媽媽一面曝光！ 瀟灑回應事業低潮

樂壇天后關淑怡（Shirley）形象前衛，作風向來我行我素，私生活極為低調因此惹起不少傳聞。不過在9年前一個為紀念入行25周年的專訪中，她罕有地剖白內心世界，不但大談對事業的看法，更提及兒子關浚賢的湊仔經，以及親自解開感情生活一片空白之謎。