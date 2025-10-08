關淑怡9年前專訪罕有剖白湊仔經 好媽媽一面曝光！ 瀟灑回應事業低潮
回顧廿六年星途 直言從非一帆風順
關淑怡生於香港，母親是1960年代歌手金露華，86年參加新秀最終未能晉身決賽，其後在日本參加歌唱比賽獲得獲得總冠軍後重返香港出道，演藝生涯在外人看來充滿傳奇色彩，但她坦言並非一帆風順。對於自己的星途，她直言：「冇一帆風順，我好respect 每一個artist，因爲佢哋背後付出嘅嘢一定好多，唔係外界會知。」她認為藝人的成功，絕非單靠個人努力，更需要身邊團隊的人力、物力及創意支持。當被問及事業低潮，尤其曾有很長一段時間因與唱片公司意見分歧而沒有推出唱片，她卻笑著否認：「我冇低潮，只有休息。」她解釋那段時間對她而言是一個「呼吸空間」，因爲當時感到靈感枯竭，沒有特別想做的方向，所以選擇先放下，再重新出發。在芸芸作品中，她憶述第一張在日本推出的唱片最為印象深刻，當時日本團隊的專業精神，例如專程要她飛到當地只為「度key」和學習唱和音，都讓她獲益良多。
面對非議處之泰然 坦言懶得解釋
出道多年，關淑怡的特立獨行讓她備受注目，同時也惹來不少誤解。對此她早已看淡，更直率地表示：「都誤解咗我廿六年，冇所謂啦！我係懶得去解釋嘅人，我諗呢樣嘢係幾蝕底。」不過她認為，在人生這個階段，很多事情已能處之泰然。提到常被關心的經濟狀況，她表示自己並非一個花費很多的人，平日衣著以舒服為主，開銷主要都用在家庭和兒子身上，與其他普通家庭無異。被問到尖銳的財務問題時，她則回應：「總之I’m still fine！」
罕有詳談湊仔經 大讚兒子「好Sweet」
在訪問中，關淑怡亦罕有地流露出作為好媽媽的一面。對於獨力湊大兒子關浚賢，她未言辛酸，反而流露溫馨。她透露兒子是個很貼心的人：「佢本身係一個幾sweet 嘅人嚟。」兩人關係非常好，無所不談。她笑言受訪期間，兒子已打了九十個電話給她，讓她很想立刻回電。她也分享了與兒子的日常互動，例如被傳媒拍到提醒兒子戴安全帶，她認為這是理所當然的事：「小朋友梗系要提佢啦！」至於訪問當時13歲的兒子會否入行，她則表示言之尚早，現階段應以學業為重。
感情生活一片空白 直言只信緣份
事業與兒子成為生活重心，關淑怡的感情世界卻顯得相當平靜。當被問到感情生活時，她毫不猶豫地以「空白」二字形容。至於為何如此，她認為一切關乎緣份，無法強求：「冇得解，呢啲系緣份嚟嘛！緣份呢樣嘢，唔係你諗出嚟，亦都唔係你想唔想。」言談間流露出一份隨緣自在的態度。
為廿五周年個唱備戰 性感海報另有內情
2016專訪的契機，源於她入行25周年的演唱會。她形容這次演唱會是送給支持者的一份禮物，意義重大。除了會獻唱〈 難得有情人〉、〈當世界無玫瑰〉等經典金曲外，更在舞蹈方面花盡心思，特意邀請來自美國、西班牙及俄羅斯的舞蹈員助陣。為了以最佳狀態示人，她努力做gym、行山，並嚴格控制飲食，減少澱粉質攝取。演唱會海報的性感造型亦成為熱話，她笑言是團隊的決定：「因爲marketing 會比較好做啲，哈！」她更透露拍攝當日正值全港最冷的一天，幸得熟悉的團隊為她做好保暖，讓她「心都暖曬」。
外界誤解多年 關淑怡好媽媽一面曝光
雖然關淑怡常被花邊新聞纏身，甚至不時與網民在網上交鋒，但訪問她的主持鄭紹康卻看到她不為人知的一面。鄭紹康在專欄中憶述，曾在酒店偶遇關淑怡與兒子喝下午茶，大讚當時的關浚賢高大聰明，對答彬彬有禮，讓他感受到兒子在健康快樂的環境下成長。他認為外界的評論往往忽略了關淑怡作為好媽媽的一面，儘管她本人對經濟等私人問題不願多談，僅以一句「總之I’m still fine！」作結，但她對家庭的付出卻是有目共睹。
雖然花邊新聞不斷，但關淑怡獨特的音樂風格依然備受肯定。