61歲關詠荷信守20年之約激罕現身 一身白衣仙氣十足 網民：你話佢30我都信
61歲關詠荷昨日現身粉絲見面會，一身白衣仙氣十足，保養得宜的她完全看不出真實年齡。這位曾經的TVB視后與粉絲信守20年前的約定，在香港舉行「二十年之約 光影歲月情投荷意」粉絲見面會，現場氣氛溫馨感人，更有內地粉絲專程來港參與這場久違的聚會。
關詠荷信守20年之約現身見面會
11月8日下午，關詠荷盛裝出席在香港舉行的粉絲見面會，履行與忠實粉絲在20年前許下的約定。61歲的她穿著全白色長裙，氣質優雅，一出場便引來粉絲高呼「好美呀！」由於不少內地粉絲專程來港參與聚會，關詠荷貼心地在台上詢問「我講廣東話好唔好呀？」展現她一貫的親和力。現場可見她雖然有些許緊張，但依然笑容滿面，與粉絲零距離互動。
關詠荷與粉絲擁抱感動落淚
見面會上最感人的一幕，是關詠荷與長情粉絲擁抱時眼泛淚光的畫面。這位淡出幕前多年的前視后，面對粉絲20年不變的支持深受感動。有參與見面會的粉絲在社交平台分享，曾在年初寫信給偶像並獲得她親自回寄簽名，相當暖心。雖然關詠荷事前聲明見面會不收禮物，但當有粉絲特意帶來「娥姐」泥人表達心意時，她不忍讓粉絲失落，最終還是收下這份心意。
關詠荷演藝路回顧與家庭生活
關詠荷憑《苗翠花》一劇奪得首屆「萬千星輝頒獎典禮」視后，其後在《陀槍師姐》、《金裝四大才子》、《河東獅吼》、《醉打金枝》等作品中的出色表現，奠定她在中港兩地的偶像地位。2003年與影帝張家輝結婚後，她選擇專注家庭，2006年誕下女兒張童後正式淡出幕前。近年來她甚少出席公開活動，粉絲只能透過網民偶然捕獲的照片了解她的近況，但這份長情支持一直延續至今。
網民大讚關詠荷保養有道約定10年後再聚
關詠荷的現身引來網民熱烈討論，紛紛讚嘆她的保養功力。網民留言「61歲仲keep到咁，真係無敵」、「邊一忽似六十一」、「你話佢30我都信」，更有人稱讚「最重要係依家呢個年代，我一D都睇唔出佢有醫美痕跡，放眼現今娛樂圈個個都係醫美怪人」。見面會尾聲，關詠荷再次應粉絲要求，約定10年後再次舉行聚會見面，屆時71歲的她相信依舊會老得優雅，延續這份跨越時光的情誼。
圖片來源：小紅書、TVB、網上圖片、IG圖片、東方新地、《烈火雄心》劇照資料或影片來源：原文刊於新假期