61歲關詠荷信守20年之約激罕現身 一身白衣仙氣十足 網民：你話佢30我都信

61歲關詠荷昨日現身粉絲見面會，一身白衣仙氣十足，保養得宜的她完全看不出真實年齡。這位曾經的TVB視后與粉絲信守20年前的約定，在香港舉行「二十年之約 光影歲月情投荷意」粉絲見面會，現場氣氛溫馨感人，更有內地粉絲專程來港參與這場久違的聚會。