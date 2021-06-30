34歲阮兒迫爆校服派對慶生 飛甩衛志豪大解放
文：東方新地｜圖：阮兒IG、白雲IG、劉晨芝IG
阮兒回復單身首個生日會
阮兒生日會在劉晨芝最近投資的蘭桂坊酒吧舉行，現場投射銀幕見到「Happy Birthday to Chloe」，並有大型氣球布置，送上生日蛋糕時，更有火焰香檳車及氣球陪襯，現場氣氛高漲。阮兒和成班好姊妹變身四眼學生妹，不過校服不是貼身露腰便是扣少兩粒鈕，有迫爆效果，又大騷長腿，在舞池興奮跳舞，壽女星阮兒當然high爆，玩得好盡興。
阮兒同班姊妹玩得好盡興，互扯校服，又拉高校裙，仲互相摸胸，勁high，自稱仍然單身的阮兒大解放﹗
阮兒性感學生妹
阮兒將生日會的片段同大家分享，好友白雲亦當晚相片開心些牙，大家都表現得好hyper，白雲送上Tiffany飾物並留言：「Happy birthday to my love 你快樂我就支持，你不快我就陪伴，希望你實現所有夢想。」阮兒回覆：「等我趁住生日大日子，帶我班姐妹逃學做威龍，謝謝姐妹們的陪伴。」
阮兒遊艇影床照
「荷蘭妹」阮兒年初自爆同衛志豪三年情玩完，連月療情傷後已回復戰鬥格，早前阮兒未到炎夏已不停晒水著，大派福利，又孖好姊妹白雲影疑似全裸床照，立即引來大批網民留言嗌hot baby﹗阮兒甩拖後大解放﹗
34歲的阮兒今年2月自爆與大13年、拍拖3年的衛志豪分手，分手後，阮兒幾乎消失於社交網，最近再度活躍，明顯已重拾心情，不時在IG大派福利。阮兒連日上載遊艇上晒水著的相，連出多個po，成功吸like。
阮兒連貼多角度水著美照大晒弗爆身材後，再孖住好友白雲拍攝一輯床照，相中二人露出白滑手腳，並僅以咕𠱸遮蔽重要部位，擺出不同誘人甫士，令人想入非非，有網民留言問：「你兩個做乜唔著衫？」、「兩個都好索好hot」、「出呢啲相先吸到睛」、「請繼續大派福利吧」、「未到夏天已經大解放」等。
現年34歲阮兒和47歲衛志豪拍拖到荷蘭拍攝的旅遊特輯《到此一遊》於今年年初播出，節目中二人默契非常，大晒恩愛，早前更被踢爆同居試婚，阮兒接受無綫娛樂台《星光路上》訪問時公開多謝男友衛志豪，在她最失意、患病的日子陪度難關。2月卻自爆分訊，情人節要一個人過，宣告三年情玩完，另一邊廂的衛志豪被問到分手一事，竟然一頭霧水﹗
阮兒：「係和平分手﹗」
荷蘭籍中越混血兒阮兒（Chloe）早前出席好友新店開張時，被問到和男友衛志豪在情人節會如何慶祝，阮兒卻指二人已分手，情人節要忙開工及搬屋。過去阮兒和衛志豪不時在社交網放閃，早前更被踢爆同居，拍拖三年感情穩定，突爆分訊令相當突然，阮兒卻話唔突然，並透露已分手一段時間，需要冷靜、沉澱一下，她又指當中不涉及第三者，二人是和平分手，被問到可有復合機會，阮兒話將來的事冇人知，但現階段只想專心工作，又話自己好習慣一個人生活，身邊有好多朋友。
衛志豪：「唔太明白﹗」
阮兒透露已搬離愛巢重過新生活，而衛志豪對阮兒公布分手一事時，竟然一頭霧水唔知情，然後爆咗句：「我都唔係太明白﹗」他表示唔方便講太多，但仍會祝福阮兒，問到二人分手以及公布分訊是否有達成共識時，衛志豪表示：「佢有權選擇﹗」又話阮兒有自由選擇如何處理，幾時講、講給誰知等，最後回答：「謝謝關心﹗」
阮兒在荷蘭出世及長大，父親是越南人，母親是香港人，06年落選港姐，曾加入第21期無綫藝員訓練班，又組過女子跳唱組合，直到2014年她重返無綫，在《愛．回家》扮演羅天宇老婆才開始入屋。其後在劇集《迷網》再度成為話題，之後又有旅遊節目，帶大家自駕遊歐洲。