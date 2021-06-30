ea7c0f3e-7851-4d09-8ae8-f75af97960e8

34歲阮兒迫爆校服派對慶生 飛甩衛志豪大解放

東方新地 - 娛聞

「荷蘭妹」阮兒與衛志豪同居試婚失敗，三年情告終﹗回復單身的首個生日會，一班好姊妹為阮兒大搞校服主題生日會，壽星女等人穿上逼爆恤衫加短裙，大玩校服誘惑，阮兒回復單身立即大解放﹗
文：東方新地｜圖：阮兒IG、白雲IG、劉晨芝IG

阮兒飛甩衞志豪後不愁寂寞，6月27日生日的阮兒，回復單身後的首個生日，有一大班好姊妹為她搞生日派對，出席包括有白雲、劉晨芝、尹詩沛等人，齊齊穿上校服扮學生妹，在蘭桂坊酒吧為阮兒慶祝34歲生日﹗

阮兒 校服派對 衛志豪
阮兒獲好姊妹為她大搞校服派對，出席包括有白雲、劉晨芝和尹詩沛等，個個扮學生妹，好養眼﹗（圖片來源：阮兒IG）

阮兒回復單身首個生日會

阮兒生日會在劉晨芝最近投資的蘭桂坊酒吧舉行，現場投射銀幕見到「Happy Birthday to Chloe」，並有大型氣球布置，送上生日蛋糕時，更有火焰香檳車及氣球陪襯，現場氣氛高漲。阮兒和成班好姊妹變身四眼學生妹，不過校服不是貼身露腰便是扣少兩粒鈕，有迫爆效果，又大騷長腿，在舞池興奮跳舞，壽女星阮兒當然high爆，玩得好盡興。

阮兒 校服派對 衛志豪
阮兒和白雲的迫爆校服造型，好搶眼﹗（圖片來源：白雲IG）

阮兒同班姊妹玩得好盡興，互扯校服，又拉高校裙，仲互相摸胸，勁high，自稱仍然單身的阮兒大解放﹗

阮兒 校服派對 衛志豪
阮兒和白雲（左一）、尹詩沛（右一）玩到扯校服，玩到好盡興﹗（圖片來源：白雲IG）
阮兒被姊妹胸襲。（圖片來源：阮兒IG）
阮兒被姊妹胸襲。（圖片來源：阮兒IG）

阮兒性感學生妹

阮兒將生日會的片段同大家分享，好友白雲亦當晚相片開心些牙，大家都表現得好hyper，白雲送上Tiffany飾物並留言：「Happy birthday to my love 你快樂我就支持，你不快我就陪伴，希望你實現所有夢想。」阮兒回覆：「等我趁住生日大日子，帶我班姐妹逃學做威龍，謝謝姐妹們的陪伴。」

阮兒 校服派對 衛志豪
白雲送上Tiffany飾物給阮兒。（圖片來源：白雲IG）
阮兒 校服派對
阮兒同成班「學生妹」低胸又騷腿﹗（圖片來源：白雲IG）
阮兒 校服派對
巨型香檳車為阮兒賀壽﹗（圖片來源：阮兒IG）
阮兒 校服派對
壽星女阮兒吹爉燭。（圖片來源：阮兒IG）

阮兒遊艇影床照

「荷蘭妹」阮兒年初自爆同衛志豪三年情玩完，連月療情傷後已回復戰鬥格，早前阮兒未到炎夏已不停晒水著，大派福利，又孖好姊妹白雲影疑似全裸床照，立即引來大批網民留言嗌hot baby﹗阮兒甩拖後大解放﹗

阮兒
天氣乍暖還寒，阮兒已急不及待遊船河晒水著。

34歲的阮兒今年2月自爆與大13年、拍拖3年的衛志豪分手，分手後，阮兒幾乎消失於社交網，最近再度活躍，明顯已重拾心情，不時在IG大派福利。阮兒連日上載遊艇上晒水著的相，連出多個po，成功吸like。

阮兒
阮兒爆分手後一度絕跡社交網，近日「復活」大派福利，更以多角度影水著，難怪有網民問是否有意出寫真集。
阮兒
早前因拍劇狂食零食肥咗一個碼的阮兒，明顯已回復弗爆身材，立即同陽光玩遊戲。

阮兒連貼多角度水著美照大晒弗爆身材後，再孖住好友白雲拍攝一輯床照，相中二人露出白滑手腳，並僅以咕𠱸遮蔽重要部位，擺出不同誘人甫士，令人想入非非，有網民留言問：「你兩個做乜唔著衫？」、「兩個都好索好hot」、「出呢啲相先吸到睛」、「請繼續大派福利吧」、「未到夏天已經大解放」等。

阮兒同白雲在遊艇影床照，對鏡擺出不同誘人甫士及表情，呃like成功。
阮兒同白雲在遊艇影床照，對鏡擺出不同誘人甫士及表情，呃like成功。
惹來網民瘋狂留言，都以為二人全裸。
惹來網民瘋狂留言，都以為二人全裸。
影咁多熱辣辣照片，可以出寫真集。
影咁多熱辣辣照片，可以出寫真集。

33歲阮兒甩拖後大解放 孖白雲影疑似全裸床照

33歲阮兒甩拖後大解放 孖白雲影疑似全裸床照

現年34歲阮兒和47歲衛志豪拍拖到荷蘭拍攝的旅遊特輯《到此一遊》於今年年初播出，節目中二人默契非常，大晒恩愛，早前更被踢爆同居試婚，阮兒接受無綫娛樂台《星光路上》訪問時公開多謝男友衛志豪，在她最失意、患病的日子陪度難關。2月卻自爆分訊，情人節要一個人過，宣告三年情玩完，另一邊廂的衛志豪被問到分手一事，竟然一頭霧水﹗

阮兒和衛志豪情侶檔旅遊節目《到此一遊》上月播出，節目中阮兒不時冧爆望住男友。
阮兒和衛志豪情侶檔旅遊節目《到此一遊》月初播出，節目中阮兒不時冧爆望住男友。近日該旅遊節目又在J2重播，唔知攞景定贈慶。圖片來源：bigbigchannel截圖
阮兒和衛志豪在節目默契十足。
阮兒和衛志豪在節目默契十足。圖片來源：bigbigchannel截圖

阮兒：「係和平分手﹗」

荷蘭籍中越混血兒阮兒（Chloe）早前出席好友新店開張時，被問到和男友衛志豪在情人節會如何慶祝，阮兒卻指二人已分手，情人節要忙開工及搬屋。過去阮兒和衛志豪不時在社交網放閃，早前更被踢爆同居，拍拖三年感情穩定，突爆分訊令相當突然，阮兒卻話唔突然，並透露已分手一段時間，需要冷靜、沉澱一下，她又指當中不涉及第三者，二人是和平分手，被問到可有復合機會，阮兒話將來的事冇人知，但現階段只想專心工作，又話自己好習慣一個人生活，身邊有好多朋友。

阮兒早前在訪問中透露「一年生咗十幾次蛇﹗」幸得男友衛志豪照顧及鼓勵，陪伴走過難關，她在節目中公開多謝男友，說時一臉幸福。
阮兒早前在訪問中透露「一年生咗十幾次蛇﹗」幸得男友衛志豪照顧及鼓勵，陪伴走過難關，她在節目中公開多謝男友，說時一臉幸福，估唔到訪問出街無耐卻驚爆二人已分手。圖片來源：無綫娛樂新聞截圖

衛志豪：「唔太明白﹗」

阮兒透露已搬離愛巢重過新生活，而衛志豪對阮兒公布分手一事時，竟然一頭霧水唔知情，然後爆咗句：「我都唔係太明白﹗」他表示唔方便講太多，但仍會祝福阮兒，問到二人分手以及公布分訊是否有達成共識時，衛志豪表示：「佢有權選擇﹗」又話阮兒有自由選擇如何處理，幾時講、講給誰知等，最後回答：「謝謝關心﹗」

阮兒與尹詩沛（左）、利穎怡（右）出席凍肉店開張時自爆和衛志豪已分手一段時間。
阮兒與尹詩沛（左）、利穎怡（右）出席凍肉店開張時自爆和衛志豪已分手一段時間。圖片來源：東星圖片

阮兒在荷蘭出世及長大，父親是越南人，母親是香港人，06年落選港姐，曾加入第21期無綫藝員訓練班，又組過女子跳唱組合，直到2014年她重返無綫，在《愛．回家》扮演羅天宇老婆才開始入屋。其後在劇集《迷網》再度成為話題，之後又有旅遊節目，帶大家自駕遊歐洲。

《迷網》露腰跳街舞吸睛 33歲阮兒《駕到去歐洲》荷蘭晒身材
（圖片來源：東方新地）

讀者留言

熱門文章

 