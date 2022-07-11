阮嘉敏離《東張西望》變眼鏡娘回歸短髮Look 重溫近年離巢東張女神

現年31歲的阮嘉敏（Mandy）是2016年落選港姐，同年她簽入無綫兼加入節目《東張西望》做主持，至今已有近6年，近日她忽然離開了《東張西望》，為免大家誤會她已離巢，她特別在社交網出post，講明自己之後「仲會喺其他劇集同綜藝節目出現，希望你地繼續支持我！」