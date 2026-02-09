阮小儀閃婚真相曝光！透露父親病重觸發人生轉捩點 因老公1個優點決定付託終身

一直被視為圈中「黃金盛女」代表的阮小儀，去年12月突然無預警在社交平台投下紅色炸彈，宣布「封盤」榮升人妻，震驚全城。近日她作客前新聞主播方健儀的YouTube頻道，罕有大談婚後感受及心路歷程，更首度透露閃婚背後的真正原因。原來這位笑面迎人的開心果，去年經歷了父親重病需留院一個月的打擊，身為家中獨生女的她深感無助與徬徨，這場大病成為了她人生軌跡改變的催化劑，促使她決心捉緊眼前的幸福，步入人生新階段。