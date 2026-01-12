阮兆輝兒子阮德鏘無預警宣布離婚 前妻回應疑有弦外之音：真緣盡

粵劇名伶阮兆輝及尹飛燕46歲兒子阮德鏘1月11日突然在社交平台發長文宣布離婚，與女演員妻子林司敏結束7年婚姻關係。阮德鏘在文中透露兩人實際上已於去年正式離婚，但因工作關係延至現在才公開。他更在文中暗示自己「從來都不是妳的Mr. Right」，引發外界對這段婚姻破裂原因的熱烈討論。