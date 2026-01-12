阮兆輝兒子阮德鏘無預警宣布離婚 前妻回應疑有弦外之音：真緣盡
阮德鏘突發長文承認離婚
阮德鏘今日在其社交平台發表長文，坦承與林司敏的婚姻已經走到盡頭。他在文中寫道：「2025年我們離婚了。我選擇暫時停下所有工作來面對這事實，因為我的工作關係拖延到現在才宣佈，感謝妳對我作岀了最後的包容。」阮德鏘更表示希望這遲來的宣布沒有對前妻的新生活造成太大影響，並強調雙方是好聚好散。值得注意的是，阮德鏘七日前才剛離開香港電台的主持工作，如今爆出離婚消息，時間點相當敏感。
感激前妻最後包容付出
阮德鏘在文中心懷感激，特別感謝前妻林司敏對他作出的最後包容，希望遲來的宣佈不會影響她的新生活。他將婚姻比喻為一齣戲曲的下句，無論理由多麼牽強，最終目的只是完結一段關係。同時他肯定前妻十數年來為家庭的付出，甚至視她為上天派來彌補自己童年創傷的存在，如今功德圓滿，該追求自己的生活。雖然自認未必是她的Mr. Right，但感謝她給予時間成長空間，並留下女兒陪伴他前行。
父女互扶持堅強面對
離婚後阮德鏘強調自己極需女兒支撐才能繼續走下去，分享多張與女兒「懂事長」的日常生活照，展現相依為命的溫馨。他描述工作最忙碌時突遇此事，無暇消化情緒，只能憑巨蟹座的天賦披上堅強外殼，用盡氣力保護女兒，父女倆互相扶持渡過艱難日子。感謝身邊高層、老闆、朋友的私下關心，他代表父女表達最後心意，祝願前妻找到嚮往生活，也盼大家理解父母之事無對錯，愛的形式僅改變而已，此番父愛宣言令人鼻酸。
林司敏回應疑有弦外之音
林司敏在前夫發文後約1.5小時，在Instagram作出回應，字裡行間似乎有所暗示。她寫道：「我從來不寫一字，因爲我相信我的付出一定有人目睹，而有些事情，只出現在你的文字中。我並不完美，也不想去做那個你文字中完美的我，就讓那樣的人留在文字裡吧！」林司敏更提到離婚原因：「可能是我累了，可能是我醒了，可能是真的緣盡了。」她最後表示：「2025。我把自己還給自己了」，似乎暗示這段婚姻讓她感到疲憊。
網民熱議婚變真正原因
消息傳出後，網民紛紛在社交平台留言討論，有人認為阮德鏘的用詞相當玄妙，特別是「也許我從來都不是妳的Mr. Right」這句話引起廣泛猜測。有網民留言：「講到咁深奧，到底發生咩事？」、「感覺好似有好多嘢講唔出」。亦有網民注意到阮德鏘剛辭去港台工作，懷疑是否與避開前妻有關。部分網民則對兩人的女兒「懂事長」阮婧恆表示關心，希望父母離婚不會對小朋友造成太大影響。