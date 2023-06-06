阿儀挑戰唱國語 新歌講父愛感動上線！網民激讚好有感情
阿儀獨特國語發音變「儀式唱腔」
續《一加一等於阿儀》單曲再短短一個月獲得1.6m播放瀏覽率之後，公司兌現承諾再下一城，趁父親節前夕推出一首關於父愛的溫馨單曲《爸爸爸爸我愛你》。此次的錄音挑戰為阿儀要唱國語歌，錄音過程比第一首歌長超過兩倍的時間，主要是製作組在糾結要保留阿儀的獨特國語發音還是要糾正她的發音，後來協調了一個獨有的「儀式唱腔」，讓製作組也相當滿意成果。也因為這首歌是「全唱版」，由於許多聽眾批《一加一》只是在「念歌詞」，所以監制這次就想要讓阿儀挑戰完成一場全演唱旋律的歌曲，導致錄音的時間相對的唱。這首單曲由原班班底來自大馬的詞曲創作人監導演Monsterz怪獸（李永升）以及音樂製作人Hanz郭文翰包辦，阿儀（薛影儀）在經紀人林寶玉的陪同下飛往馬來西亞錄音並完成MV拍攝。
阿儀拍MV要有戲
此次的MV拍攝招募了9組自願參與的真實父子/父女投入拍攝，主要表達最真實的親情，在拍攝期間阿儀在一旁觀察每一位親人的真情流露，也和MV中的小朋友完成一片，這次的MV導演給阿儀打造了另一種形象並且加入了戲劇的元素，完成拍攝後導演大贊阿儀的記性很好！台位表情全部都講一次就記得，其實很適合拍攝。而經紀人林寶玉也表示，公司的確有在洽談著垮台合作的戲劇演出，至於這個驚喜留在歌曲宣傳之後再公佈。
網民評價：唱得好有感情
早前在大馬錄音，阿儀接受當地媒體採訪說到「這首歌肯定會感動到大家哭」，而問道阿儀會不會覺得這首歌的成績會好過上一首，阿儀僅表示「希望可以感動到很多人」。果然，新歌一出之後，唔少網民紛紛留言：
「公道講句，唱得好有感情」
「個MV拍得好好，阿儀越黎越有個人風格，快歌慢歌都handle得好好實破百萬view」
「聽完真係好感動，想搵爸爸抱下」
「阿儀唱爸爸爸爸我我愛你的演繹方法一改以往的唱歌方式！今次每句歌詞都在句尾的尾音上下了點功夫，讓聽眾聽來更順耳。阿儀的進步、善良和孝順，不用打鑼打鼓的大聲公告，因為，只要用心自然感受得到。」
《一加一等於阿儀》封為洗腦神曲
阿儀第一首作品《一加一等於阿儀》在上架至今已經吸引過百萬點擊率，被封為洗腦神曲。而當中歌詞「一加一就等於阿儀，二加二就等於阿四，但係阿儀唔係你嘅阿四，因為阿儀係你嘅小baby。」洗腦程度相當高，幾乎全城都識唱。
阿儀突然富有戴撈？
不過值得注目的是阿儀今次的化妝師Eden在IG上公開了幕後花絮，可見阿儀一個「埃及妖后Style」髮型，再配上一條綠色連色裙以及黃色外套，幾咁Sharp醒。不過最令人聚焦的便是阿儀右月所佩戴的手錶。該腕錶為Rolex勞力士出品的Submariner潛水錶。
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