阿儀新歌｜「亞視一姐」薛影儀清明節推出處女單曲《一加一等於阿儀》
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阿儀處女MV清明節上架，呢個唔係愚人節惡作劇！「亞視一姐」薛影儀去年已經宣布會進軍樂壇，日前在IG公開8秒MV預告！
據知阿儀已完成灌錄了由自己創作的處女個人單曲，又透露會到馬來西亞拍MV，今日在IG先行公開MV Teaser，倒數新歌將於4月5日（即清明節）上架。
阿儀在今次公開的短短幾秒映像中，明顯有專人大執形象，新造型盡顯一姐霸氣，先見到其側面剪影，她數白欖地讀出：「7、8、9、10、11、12…阿儀」，同時畫面上見到穿上粉紅色毛毛衫的阿儀登場，顧盼自豪的幾秒，寫上「一加一等於阿儀」，估計歌名就是《一加一等於阿儀》。
其實，熱愛音樂的阿儀曾在去年推出賀年歌《財神888》，帶領亞姐出身的陳美濤、林海茵、譚夢娜、張可盈演繹被譽為是最靈異的賀年歌曲。
薛影儀翻唱鄭秀文《終身美麗》原來可以咁好聽！
網上亦有不少阿儀的二創MV！
將來還有什麼演唱會值得留意？
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圖片來源：[email protected]