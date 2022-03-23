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「亞視一姐」薛影儀因普通襲擊罪被判入獄獲保釋委 現身記招交待現況

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「亞視一姐」薛影儀阿儀早前因為被街坊拍下阿儀唔戴口罩在元朗寓所附近出沒，被追住影的阿儀午夜狂奔，仲疑似出手阻止拍攝兼起飛腳，昨日（22/3）首次提堂，阿儀最初認罪被即時判入獄，及後透過代表律師申請上訴保釋候審獲接納，今日（23/3）阿儀現身會晤傳媒。

薛影儀 阿儀被判刑後首次公開現身。
阿儀被判刑後首次公開現身。（圖片來源：亞視Facebook截圖）

阿儀經埋人林寶玉代發言

整個記者會僅進行了短短不足5分鐘，主要都係由阿儀經理人林寶玉發言，她說：「現階段係進行保釋，保候上訴，其實作為經理人，理論上喺呢件事上面都要負上責任，我冇去監督，或者督導佢，身為公眾人物，係要注意自己嘅個人事項，個人行為嘅，因為有機會，每件事都會影響到其它人，」及後邀請阿儀發言，阿儀站立續說：

唔好意思，呢件事對大家帶來好多麻煩

薛影儀
（圖片來源：亞視Facebook截圖）

繼而她向現場傳媒鞠躬致歉。隨後林寶玉續說：「咁我哋公司嚟緊亦都會繼續貢獻社會，去幫助更加多有需要嘅人，經歷今次呢件事，我哋所有人，包括我自己、阿儀、我哋旗下，都會好好咁樣令自己更加好。至於件事嘅詳情，因為已經進入咗呢個司法程序，現階段我哋都唔方便去談論，今日亦都好多謝咁多位嘅來臨。」而記者會亦就此結束。

薛影儀
（圖片來源：亞視Facebook截圖）
薛影儀
（圖片來源：亞視Facebook截圖）
薛影儀 經理人林寶玉Connie）在2020年亦參加過《亞洲小姐競選》奪得了「網絡人氣獎」
經理人林寶玉（Connie）在2020年亦參加過《亞洲小姐競選》奪得了「網絡人氣獎」（圖片來源：[email protected]
薛影儀 女街坊堅持要阿儀戴好個口罩。
去年9月，阿儀因為沒有戴口罩而遭街坊投片兼報警處理。（圖片來源：[email protected]仔女同盟會(on9限定)官方後備群）

薛影儀被判即時入獄

去年因參選亞姐而聲名大噪的「亞視一姐」阿儀薛影儀涉於去年9月沒戴口罩情況下於朗屏邨出沒，及後被一名女街坊撞見追住影，過程中阿儀曾多次起飛腳踢向街坊。

到最近阿影被警方拘捕，控以普通襲擊及違反「口罩令」兩罪，3月22日於屯門裁判法院首次提堂，阿儀認罪，裁判官就普通襲擊罪判薛即時入獄2星期，同時就違反「口罩令」罰款5000元。及後阿儀透過代表律師申請上訴保釋候審獲法官接納，而她的保釋條件不變。

案件編號：TMCC431/2022

薛影儀 阿儀 阿儀在上庭前一日曾到天水圍睇花，影相時都係冇戴口罩。
阿儀在上庭前一日曾到天水圍睇花，影相時都係冇戴口罩。（圖片來源：[email protected]_yee）
薛影儀 阿儀 被判刑前一晚，阿儀煲咗皮蛋瘦肉粥做晚餐。
被判刑前一晚，阿儀煲咗皮蛋瘦肉粥做晚餐。（圖片來源：[email protected]_yee0205）

薛影儀3月23日出席記者招待會

判刑當日的傍晚，亞視官方Facebook突然公布了於翌日3月23日將會舉辦記者招待會，屆時將會於ATV Facebook專頁直播。而此Post令不少網民反感，除了紛紛留言呼籲亞視放過阿儀之外，亦認為追影阿儀的人亦有滋擾行為，理應同樣受到法律制裁。

薛影儀
（圖片來源：亞視Facebook）
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（圖片來源：亞視Facebook）
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（圖片來源：亞視Facebook）
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（圖片來源：亞視Facebook）

睇返早前嘅報道：

薛影儀阿儀又做主角 上報紅到去台灣

去年因參選亞姐而聲名大噪的「亞視一姐」阿儀薛影儀，又做主角喇！日前有一條長約3分幾鐘的片在網上瘋傳，片中阿儀因為唔戴口罩在其元朗朗屏邨寓所出沒，被一名女街坊撞見追住影，只見阿儀用手按着口罩及嘴部，邊跑邊叫女街坊唔好影，在街上狂奔的她非常狼狽，最後「敗走」衝入寓所大堂準備搶升降機，不過女街坊並未放過她。

薛影儀 短片一開始，就見到阿儀用口罩掩住嘴。
短片一開始，就見到阿儀用口罩掩住嘴。（圖片來源：[email protected]仔女同盟會(on9限定)官方後備群）
薛影儀 被女街坊追住影的阿儀顯得手足無措。
被女街坊追住影的阿儀顯得手足無措。（圖片來源：[email protected]仔女同盟會(on9限定)官方後備群）
薛影儀 阿儀這一樁新聞竟然俴到台灣報導，被截圖報導。
阿儀這一樁新聞竟然俴到台灣報導，被截圖報導。（圖片來源：台灣蘋果日報截圖）
薛影儀 台灣網民對阿儀嘅行為加以批評，卻沒有質疑拍攝者的用心。
台灣網民對阿儀嘅行為加以批評，卻沒有質疑拍攝者的用心。（圖片來源：台灣蘋果日報截圖）

女街坊咬住唔放

短片一開始就聽到女街坊不停大聲高呼：「亞視一姐吖嘛！薛影儀！唔戴口罩吖嘛！我話過撞到妳實影妳㗎！」當時冇戴口罩的阿儀身處寓所大堂，不知所措的她跑住離開，在街上奔走，該女街坊尾隨阿儀繼續拍片，仲大叫：「朗屏邨薛影儀唔戴口罩呀！」又鬧阿儀：「你大X晒呀？」、「你唔係識江湖人士咩？使乜咁驚呀？」

薛影儀 阿儀上演午夜狂奔。
阿儀上演午夜狂奔。（圖片來源：[email protected]仔女同盟會(on9限定)官方後備群）
薛影儀 阿儀 繞道而行都避唔到個女街坊。
繞道而行都避唔到個女街坊。（圖片來源：[email protected]仔女同盟會(on9限定)官方後備群）

薛影儀多次出手阻拍攝

因為女街坊咄咄逼人，阿儀情急之下疑似出手擋鏡頭而與對方有肢體衝突，當她跑入升降機後，又被街坊阻擋𨋢門，結果阿儀多次出手又出腳，三度「起飛腳」踢向拍片街坊，並向大廈保安員投訴：「佢阻住我唔畀我走呀！」最後阿儀惟有就範，正確戴回口罩，最後更有警員到場。

薛影儀 阿儀出手擋鏡頭。
阿儀出手擋鏡頭。（圖片來源：[email protected]仔女同盟會(on9限定)官方後備群）
薛影儀 阿儀 腳都出埋。
腳都出埋。（圖片來源：[email protected]仔女同盟會(on9限定)官方後備群）

網民反鬧女街坊多事

有傳媒聯絡上阿儀，她表示事件發生於去年9月，不明為何短片現在才流出，她否認街坊對她的指控(包括經常唔戴口罩及曾在樓梯間隨處小便)。短片在網上瘋傳後，有網民指阿儀唔戴口罩係唔啱，不過該名女街坊的行為亦過激，而且佢把聲仲令人覺得好煩厭。

薛影儀 阿儀向保安員投訴。
阿儀向保安員投訴。（圖片來源：[email protected]仔女同盟會(on9限定)官方後備群）
薛影儀 女街坊堅持要阿儀戴好個口罩。
女街坊堅持要阿儀戴好個口罩。（圖片來源：[email protected]仔女同盟會(on9限定)官方後備群）
薛影儀 網民反指拍片女街坊唔抵得阿儀紅。
網民反指拍片女街坊唔抵得阿儀紅。（圖片來源：[email protected]仔女同盟會(on9限定)官方後備群）

林作裕美又抽水

未幾，林作就上述影片迅速拍片「抽水」畀反應，今次由裕美做女主角，林作追住裕美狂影，強烈要她除口罩，只見裕美扮阿儀在屋內狂奔，仲出手起飛腳打林作，而林作就扮演該名女街坊，不停用煩音在旁叫裕美除罩。

薛影儀 裕美扮阿儀，不過林作係要佢除罩。
裕美扮阿儀，不過林作係要佢除罩。（圖片來源：[email protected]
薛影儀 阿儀
（圖片來源：[email protected]
薛影儀 阿儀 裕美作狀起飛腳。
裕美作狀起飛腳。（圖片來源：[email protected]
薛影儀 阿儀企正C位！
阿儀企正C位！（圖片來源：《財神888》MV截圖）

阿儀 人氣長存

去年的亞洲小姐出爐，大家講唔講得出亞姐三甲個名呢？講唔出都好正常，因為大家只記得落選的阿儀薛影儀，阿儀紅到發紫，亞視一早就同佢簽約，安排密麻麻的工作，又廣告又代言，仲有大小喜慶飯局，令阿儀變成社交界紅人，最近阿儀又帶挈一眾亞姐拍賀年廣告。阿儀唔單止做唱歌擔當，更加有一段個人Rap嘅Solo部分，當中廣東話同國語夾集，真係非常洗腦。

薛影儀 阿儀 四位應屆亞姐分別係陳美濤Tomato、林海茵Karena、譚夢娜Moonna、張可盈Natalie。
四位應屆亞姐分別係陳美濤Tomato、林海茵Karena、譚夢娜Moonna、張可盈Natalie。（圖片來源：《財神888》MV截圖）
薛影儀 企喺阿儀旁邊，慘變配角！
企喺阿儀旁邊，慘變配角！（圖片來源：《財神888》MV截圖）
薛影儀 阿儀仲識Rap！
阿儀仲識Rap！（圖片來源：《財神888》MV截圖）
薛影儀 阿儀把拍財神廣告的花絮片放上社交網。
阿儀把拍財神廣告的花絮片放上社交網。（圖片來源：[email protected]_yee0205）
薛影儀 「沒有理由不愛阿儀」
「沒有理由不愛阿儀」（圖片來源：《財神888》MV截圖）

阿儀 化身女財神

其實今次嘅賀年歌係聖誕都未過，阿儀已經開工拍攝㗎喇！早前阿儀在自己的社交網放了兩條廣告花絮短片，片中的她以女財神裝扮出現，襯埋一堆新舊亞姐，當中包括應屆季軍梁欣娟及才華飛越大獎陳美濤，只見全部亞姐著住中式旗袍，有人手持「阿儀不紅、天理不宮」的對聯，一齊跳住舞拍MV。

薛影儀 其中一名有份拍廣告的亞姐拎住「阿儀不紅」對聯。
其中一名有份拍廣告的亞姐拎住「阿儀不紅」對聯。（圖片來源：[email protected]_yee0205）
薛影儀 阿儀 另一個拎住「天理不容」。
另一個拎住「天理不容」。（圖片來源：[email protected]_yee0205）

配角比主角落力

片中只見阿儀身體跟隨節奏擺動，非常他條，她亦貫徹一向的厭世樣，笑容欠奉，這樣令她身邊的亞姐更加顯得好落力，眾人不停唱「阿儀不紅、天理不容、心口掛勇、年年大魚大肉……」首歌似是為阿儀度身訂造，好易上口，非常洗腦。

薛影儀 阿儀 左一是今屆季軍梁欣娟，右一則是陳美濤。
左一是今屆季軍梁欣娟，右一則是陳美濤。（圖片來源：[email protected]_yee0205）
薛影儀 阿儀
（圖片來源：[email protected]_yee0205）
薛影儀 阿儀
（圖片來源：[email protected]_yee0205）
薛影儀 阿儀
（圖片來源：[email protected]_yee0205）
薛影儀 阿儀
（圖片來源：[email protected]_yee0205）

唔好講咁多，立即去片：

薛影儀 亞洲小姐2021三甲左起亞軍袁群有、冠軍陳美儀、季軍梁欣娟，三位的知名度都不及阿儀。
亞洲小姐2021三甲左起亞軍袁群有、冠軍陳美儀、季軍梁欣娟，三位的知名度都不及阿儀。（圖片來源：ATV提供）
薛影儀 阿儀拍完廣告當晚，又出席一個私人聖誕派對做嘉賓。
阿儀拍完廣告當晚，又出席一個私人聖誕派對做嘉賓。（圖片來源：[email protected]_yee0205）

常見問題

薛影儀被控襲擊罪得到什麼判決?

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_yee0205、[email protected][email protected]仔女同盟會(on9限定)官方後備群、《財神888》MV截圖、台灣蘋果日報

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