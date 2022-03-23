「亞視一姐」薛影儀因普通襲擊罪被判入獄獲保釋委 現身記招交待現況
阿儀經埋人林寶玉代發言
整個記者會僅進行了短短不足5分鐘，主要都係由阿儀經理人林寶玉發言，她說：「現階段係進行保釋，保候上訴，其實作為經理人，理論上喺呢件事上面都要負上責任，我冇去監督，或者督導佢，身為公眾人物，係要注意自己嘅個人事項，個人行為嘅，因為有機會，每件事都會影響到其它人，」及後邀請阿儀發言，阿儀站立續說：
唔好意思，呢件事對大家帶來好多麻煩
繼而她向現場傳媒鞠躬致歉。隨後林寶玉續說：「咁我哋公司嚟緊亦都會繼續貢獻社會，去幫助更加多有需要嘅人，經歷今次呢件事，我哋所有人，包括我自己、阿儀、我哋旗下，都會好好咁樣令自己更加好。至於件事嘅詳情，因為已經進入咗呢個司法程序，現階段我哋都唔方便去談論，今日亦都好多謝咁多位嘅來臨。」而記者會亦就此結束。
薛影儀被判即時入獄
去年因參選亞姐而聲名大噪的「亞視一姐」阿儀薛影儀涉於去年9月沒戴口罩情況下於朗屏邨出沒，及後被一名女街坊撞見追住影，過程中阿儀曾多次起飛腳踢向街坊。
到最近阿影被警方拘捕，控以普通襲擊及違反「口罩令」兩罪，3月22日於屯門裁判法院首次提堂，阿儀認罪，裁判官就普通襲擊罪判薛即時入獄2星期，同時就違反「口罩令」罰款5000元。及後阿儀透過代表律師申請上訴保釋候審獲法官接納，而她的保釋條件不變。
案件編號：TMCC431/2022
薛影儀3月23日出席記者招待會
判刑當日的傍晚，亞視官方Facebook突然公布了於翌日3月23日將會舉辦記者招待會，屆時將會於ATV Facebook專頁直播。而此Post令不少網民反感，除了紛紛留言呼籲亞視放過阿儀之外，亦認為追影阿儀的人亦有滋擾行為，理應同樣受到法律制裁。
睇返早前嘅報道：
薛影儀阿儀又做主角 上報紅到去台灣
去年因參選亞姐而聲名大噪的「亞視一姐」阿儀薛影儀，又做主角喇！日前有一條長約3分幾鐘的片在網上瘋傳，片中阿儀因為唔戴口罩在其元朗朗屏邨寓所出沒，被一名女街坊撞見追住影，只見阿儀用手按着口罩及嘴部，邊跑邊叫女街坊唔好影，在街上狂奔的她非常狼狽，最後「敗走」衝入寓所大堂準備搶升降機，不過女街坊並未放過她。
女街坊咬住唔放
短片一開始就聽到女街坊不停大聲高呼：「亞視一姐吖嘛！薛影儀！唔戴口罩吖嘛！我話過撞到妳實影妳㗎！」當時冇戴口罩的阿儀身處寓所大堂，不知所措的她跑住離開，在街上奔走，該女街坊尾隨阿儀繼續拍片，仲大叫：「朗屏邨薛影儀唔戴口罩呀！」又鬧阿儀：「你大X晒呀？」、「你唔係識江湖人士咩？使乜咁驚呀？」
薛影儀多次出手阻拍攝
因為女街坊咄咄逼人，阿儀情急之下疑似出手擋鏡頭而與對方有肢體衝突，當她跑入升降機後，又被街坊阻擋𨋢門，結果阿儀多次出手又出腳，三度「起飛腳」踢向拍片街坊，並向大廈保安員投訴：「佢阻住我唔畀我走呀！」最後阿儀惟有就範，正確戴回口罩，最後更有警員到場。
網民反鬧女街坊多事
有傳媒聯絡上阿儀，她表示事件發生於去年9月，不明為何短片現在才流出，她否認街坊對她的指控(包括經常唔戴口罩及曾在樓梯間隨處小便)。短片在網上瘋傳後，有網民指阿儀唔戴口罩係唔啱，不過該名女街坊的行為亦過激，而且佢把聲仲令人覺得好煩厭。
林作裕美又抽水
未幾，林作就上述影片迅速拍片「抽水」畀反應，今次由裕美做女主角，林作追住裕美狂影，強烈要她除口罩，只見裕美扮阿儀在屋內狂奔，仲出手起飛腳打林作，而林作就扮演該名女街坊，不停用煩音在旁叫裕美除罩。
阿儀 人氣長存
去年的亞洲小姐出爐，大家講唔講得出亞姐三甲個名呢？講唔出都好正常，因為大家只記得落選的阿儀薛影儀，阿儀紅到發紫，亞視一早就同佢簽約，安排密麻麻的工作，又廣告又代言，仲有大小喜慶飯局，令阿儀變成社交界紅人，最近阿儀又帶挈一眾亞姐拍賀年廣告。阿儀唔單止做唱歌擔當，更加有一段個人Rap嘅Solo部分，當中廣東話同國語夾集，真係非常洗腦。
阿儀 化身女財神
其實今次嘅賀年歌係聖誕都未過，阿儀已經開工拍攝㗎喇！早前阿儀在自己的社交網放了兩條廣告花絮短片，片中的她以女財神裝扮出現，襯埋一堆新舊亞姐，當中包括應屆季軍梁欣娟及才華飛越大獎陳美濤，只見全部亞姐著住中式旗袍，有人手持「阿儀不紅、天理不宮」的對聯，一齊跳住舞拍MV。
配角比主角落力
片中只見阿儀身體跟隨節奏擺動，非常他條，她亦貫徹一向的厭世樣，笑容欠奉，這樣令她身邊的亞姐更加顯得好落力，眾人不停唱「阿儀不紅、天理不容、心口掛勇、年年大魚大肉……」首歌似是為阿儀度身訂造，好易上口，非常洗腦。
唔好講咁多，立即去片：
常見問題
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