「亞視一姐」薛影儀因普通襲擊罪被判入獄獲保釋委 現身記招交待現況

「亞視一姐」薛影儀阿儀早前因為被街坊拍下阿儀唔戴口罩在元朗寓所附近出沒，被追住影的阿儀午夜狂奔，仲疑似出手阻止拍攝兼起飛腳，昨日（22/3）首次提堂，阿儀最初認罪被即時判入獄，及後透過代表律師申請上訴保釋候審獲接納，今日（23/3）阿儀現身會晤傳媒。