「亞視一姐」阿儀唔戴口罩出沒 被街坊追住拍片午夜狂奔 疑多次出手起飛腳

阿儀薛影儀的出現，令沉寂多年的亞視變得有生氣，就連2021年出爐的亞洲小姐冠、亞、季軍，都唔夠阿儀人氣盛。早前阿儀更帶挈一班亞姐齊齊合唱《財神888》，阿儀企C位做女主角，不過人紅自然是非多，有街坊拍下阿儀唔戴口罩在元朗寓所附近出沒，被追住影的阿儀午夜狂奔，仲疑似出手阻止拍攝，最後仲搞到報埋警。