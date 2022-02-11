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「亞視一姐」阿儀唔戴口罩出沒 被街坊追住拍片午夜狂奔 疑多次出手起飛腳

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阿儀薛影儀的出現，令沉寂多年的亞視變得有生氣，就連2021年出爐的亞洲小姐冠、亞、季軍，都唔夠阿儀人氣盛。早前阿儀更帶挈一班亞姐齊齊合唱《財神888》，阿儀企C位做女主角，不過人紅自然是非多，有街坊拍下阿儀唔戴口罩在元朗寓所附近出沒，被追住影的阿儀午夜狂奔，仲疑似出手阻止拍攝，最後仲搞到報埋警。

阿儀又做主角

去年因參選亞姐而聲名大噪的「亞視一姐」阿儀薛影儀，又做主角喇！日前有一條長約3分幾鐘的片在網上瘋傳，片中阿儀因為唔戴口罩在其元朗朗屏邨寓所出沒，被一名女街坊撞見追住影，只見阿儀用手按着口罩及嘴部，邊跑邊叫女街坊唔好影，在街上狂奔的她非常狼狽，最後「敗走」衝入寓所大堂準備搶升降機，不過女街坊並未放過她。

短片一開始，就見到阿儀用口罩掩住嘴。（圖片來源：Facebook@on9仔女同盟會(on9限定)官方後備群）
短片一開始，就見到阿儀用口罩掩住嘴。（圖片來源：[email protected]仔女同盟會(on9限定)官方後備群）
被女街坊追住影的阿儀顯得手足無措。（圖片來源：Facebook@on9仔女同盟會(on9限定)官方後備群）
被女街坊追住影的阿儀顯得手足無措。（圖片來源：[email protected]仔女同盟會(on9限定)官方後備群）

女街坊咬住唔放

短片一開始就聽到女街坊不停大聲高呼：「亞視一姐吖嘛！薛影儀！唔戴口罩吖嘛！我話過撞到妳實影妳㗎！」當時冇戴口罩的阿儀身處寓所大堂，不知所措的她跑住離開，在街上奔走，該女街坊尾隨阿儀繼續拍片，仲大叫：「朗屏邨薛影儀唔戴口罩呀！」又鬧阿儀：「你大X晒呀？」、「你唔係識江湖人士咩？使乜咁驚呀？」

阿儀上演午夜狂奔。（圖片來源：Facebook@on9仔女同盟會(on9限定)官方後備群）
阿儀上演午夜狂奔。（圖片來源：[email protected]仔女同盟會(on9限定)官方後備群）
繞道而行都避唔到個女街坊。（圖片來源：Facebook@on9仔女同盟會(on9限定)官方後備群）
繞道而行都避唔到個女街坊。（圖片來源：[email protected]仔女同盟會(on9限定)官方後備群）

多次出手阻拍攝

因為女街坊咄咄逼人，阿儀情急之下疑似出手擋鏡頭而與對方有肢體衝突，當她跑入升降機後，又被街坊阻擋𨋢門，結果阿儀多次出手又出腳，三度「起飛腳」踢向拍片街坊，並向大廈保安員投訴：「佢阻住我唔畀我走呀！」最後阿儀惟有就範，正確戴回口罩，最後更有警員到場。

阿儀出手擋鏡頭。（圖片來源：Facebook@on9仔女同盟會(on9限定)官方後備群）
阿儀出手擋鏡頭。（圖片來源：[email protected]仔女同盟會(on9限定)官方後備群）
腳都出埋。（圖片來源：Facebook@on9仔女同盟會(on9限定)官方後備群）
腳都出埋。（圖片來源：[email protected]仔女同盟會(on9限定)官方後備群）

網民反鬧女街坊多事

有傳媒聯絡上阿儀，她表示事件發生於去年9月，不明為何短片現在才流出，她否認街坊對她的指控(包括經常唔戴口罩及曾在樓梯間隨處小便)。短片在網上瘋傳後，有網民指阿儀唔戴口罩係唔啝，不過該名女街坊的行為亦過激，而且佢把聲仲令人覺得好煩厭。

阿儀向保安員投訴。（圖片來源：Facebook@on9仔女同盟會(on9限定)官方後備群）
阿儀向保安員投訴。（圖片來源：[email protected]仔女同盟會(on9限定)官方後備群）
女街坊堅持要阿儀戴好個口罩。（圖片來源：Facebook@on9仔女同盟會(on9限定)官方後備群）
女街坊堅持要阿儀戴好個口罩。（圖片來源：[email protected]仔女同盟會(on9限定)官方後備群）
網民反指拍片女街坊唔抵得阿儀紅。（圖片來源：Facebook@on9仔女同盟會(on9限定)官方後備群）
網民反指拍片女街坊唔抵得阿儀紅。（圖片來源：[email protected]仔女同盟會(on9限定)官方後備群）

林作裕美又抽水

未幾，林作又迅速拍片抽水畀反應，今次由裕美做女主角，林作追住裕美狂影，強烈要她除口罩，只見裕美扮阿儀在屋內狂奔，仲出手起飛腳打林作，而林作就扮演該名女街坊，不停用煩音在旁叫裕美除罩。

裕美扮阿儀，不過林作係要佢除罩。（圖片來源：IG@jolamchok）
裕美扮阿儀，不過林作係要佢除罩。（圖片來源：[email protected]
（圖片來源：IG@jolamchok）
（圖片來源：[email protected]
裕美作狀起飛腳。（圖片來源：IG@jolamchok）
裕美作狀起飛腳。（圖片來源：[email protected]
阿儀企正C位！（圖片來源：《財神888》MV截圖）
阿儀企正C位！（圖片來源：《財神888》MV截圖）

阿儀 人氣長存

去年的亞洲小姐出爐，大家講唔講得出亞姐三甲個名呢？講唔出都好正常，因為大家只記得落選的阿儀薛影儀，阿儀紅到發紫，亞視一早就同佢簽約，安排密麻麻的工作，又廣告又代言，仲有大小喜慶飯局，令阿儀變成社交界紅人，最近阿儀又帶挈一眾亞姐拍賀年廣告。阿儀唔單止做唱歌擔當，更加有一段個人Rap嘅Solo部分，當中廣東話同國語夾集，真係非常洗腦。

四位應屆亞姐分別係陳美濤Tomato、林海茵Karena、譚夢娜Moonna、張可盈Natalie。（圖片來源：《財神888》MV截圖）
四位應屆亞姐分別係陳美濤Tomato、林海茵Karena、譚夢娜Moonna、張可盈Natalie。（圖片來源：《財神888》MV截圖）
企喺阿儀旁邊，慘變配角！（圖片來源：《財神888》MV截圖）
企喺阿儀旁邊，慘變配角！（圖片來源：《財神888》MV截圖）
阿儀仲識Rap！（圖片來源：《財神888》MV截圖）
阿儀仲識Rap！（圖片來源：《財神888》MV截圖）
阿儀把拍財神廣告的花絮片放上社交網。（圖片來源：IG@ching_yee0205）
阿儀把拍財神廣告的花絮片放上社交網。（圖片來源：[email protected]_yee0205）
「沒有理由不愛阿儀」（圖片來源：《財神888》MV截圖）
「沒有理由不愛阿儀」（圖片來源：《財神888》MV截圖）

阿儀 化身女財神

其實今次嘅賀年歌係聖誕都未過，阿儀已經開工拍攝㗎喇！早前阿儀在自己的社交網放了兩條廣告花絮短片，片中的她以女財神裝扮出現，襯埋一堆新舊亞姐，當中包括應屆季軍梁欣娟及才華飛越大獎陳美濤，只見全部亞姐著住中式旗袍，有人手持「阿儀不紅、天理不宮」的對聯，一齊跳住舞拍MV。

其中一名有份拍廣告的亞姐拎住「阿儀不紅」對聯。（圖片來源：IG@ching_yee0205）
其中一名有份拍廣告的亞姐拎住「阿儀不紅」對聯。（圖片來源：[email protected]_yee0205）
另一個拎住「天理不容」。（圖片來源：IG@ching_yee0205）
另一個拎住「天理不容」。（圖片來源：[email protected]_yee0205）

配角比主角落力

片中只見阿儀身體跟隨節奏擺動，非常他條，她亦貫徹一向的厭世樣，笑容欠奉，這樣令她身邊的亞姐更加顯得好落力，眾人不停唱「阿儀不紅、天理不容、心口掛勇、年年大魚大肉……」首歌似是為阿儀度身訂造，好易上口，非常洗腦。

左一是今屆季軍梁欣娟，右一則是陳美濤。（圖片來源：IG@ching_yee0205）
左一是今屆季軍梁欣娟，右一則是陳美濤。（圖片來源：[email protected]_yee0205）
（圖片來源：IG@ching_yee0205）
（圖片來源：[email protected]_yee0205）
（圖片來源：IG@ching_yee0205）
（圖片來源：[email protected]_yee0205）
（圖片來源：IG@ching_yee0205）
（圖片來源：[email protected]_yee0205）
（圖片來源：IG@ching_yee0205）
（圖片來源：[email protected]_yee0205）

唔好講咁多，立即去片：

亞洲小姐2021三甲左起亞軍袁群有、冠軍陳美儀、季軍梁欣娟，三位的知名度都不及阿儀。（圖片來源：ATV提供）
亞洲小姐2021三甲左起亞軍袁群有、冠軍陳美儀、季軍梁欣娟，三位的知名度都不及阿儀。（圖片來源：ATV提供）
阿儀拍完廣告當晚，又出席一個私人聖誕派對做嘉賓。（圖片來源：IG@ching_yee0205）
阿儀拍完廣告當晚，又出席一個私人聖誕派對做嘉賓。（圖片來源：[email protected]_yee0205）

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_yee0205、[email protected][email protected]仔女同盟會(on9限定)官方後備群、《財神888》MV截圖

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