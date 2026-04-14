27歲KOL阿慈東京馬6小時完賽遭狂轟 本人親自反擊回應「未盡力冇訓練」爭議 爆辛酸內幕
阿慈爆月訓練150km反擊質疑聲
面對網民鋪天蓋地的「hea跑」指控，阿慈在社交平台發出長文為自己辯護。她強調自己充分衡量能力和訓練狀況，目標一直很清晰：「不受傷、不抽筋、不撞牆，限時內安全完賽！」更重要的是，她揭露了外界看不見的努力，包括月訓練量達150km、傷患復健、物理治療，甚至練跑挫敗到哭泣的心酸過程。阿慈更爆料比賽當日撞正「嚟M」要頻繁去廁所，但強調無論多辛苦都從來沒想過放棄。
跑友狂轟浪費東馬珍貴名額
東京馬拉松素有「最難抽」馬拉松之稱，每年吸引數十萬人報名但中籤率極低。不少跑友認為阿慈作為KOL獲得贊助商名額參賽，卻沒有認真準備，在比賽過程中只顧拍片博取流量，完全浪費了這個珍貴機會。有跑友在討論區直言：「咁多人抽唔到，佢咁樣跑真係好嘥」，更有人質疑她的訓練態度和比賽表現不配得到這個參賽資格。
網民兩極化反應激烈對戰
阿慈的回應文章發布後，網民反應呈現明顯兩極化。支持者認為她限時內完賽已經是成就，有網民留言：「大會俾你7個鐘完，限時內完賽，就已經夠」、「完咗就係完咗，領到嘅東西係一樣」。不過批評聲音依然強烈，有人質疑她的準備不足，認為半年訓練時間對於東馬來說太短。部分跑友更指出她在比賽中的心率過高，擔心安全問題。這場爭議反映出跑步界對於「專業競技」與「個人挑戰」的不同理解。
27歲普通女生的馬拉松哲學
阿慈在回應中強調，跑步是一件很個人的事，自己只是一個27歲普通女生，選擇為自己的決定、身體和人生負責。她認為對自己有交代已經足夠，並引用「行動勝於說話」的理念，表示與其不斷強調付出和努力，倒不如用實際行動證明。她更分享了跑步教會她的道理：「沒有奇蹟，只有累積」，強調這個世界很多人會看小你不緊要，但絕對不可以看小自己。
東馬7小時限時規定引發討論
東京馬拉松官方設定7小時完賽時間，阿慈以6小時28分完成，完全符合大會規定。不少網民為此為她辯護，認為既然在限時內完成就沒有問題。有跑友指出：「東京馬好多個check point有cutoff，最尾班跑手個個都係搏到盡唔俾人掃上巴士，真係一啲都唔容易」。
KOL阿慈曾為 YouTube 頻道「試當真 Trial & Error」的早期成員
27歲的倪安慈暱稱阿慈，曾為 YouTube 頻道「試當真 Trial & Error」的早期成員。「試當真」時期 (2021-2025)：2021年參加《最後一屆口罩小姐選舉》後，透過「選妃」加入「試當真」成為常駐成員。她在團隊中常扮演「下把位」（被開玩笑的角色），展現幽默及百變的一面。回復自由身：2025年4月合約期滿後正式從「試當真」畢業，隨後該頻道亦於同年10月宣布停止運作。目前發展：專注於經營個人自媒體，拍攝不同類型的影片（如《慈雲飯局》）以尋求多棲發展。2026年2月，她亦有在 D2 Place 的年宵市集經營個人攤檔。