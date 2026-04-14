27歲KOL阿慈東京馬6小時完賽遭狂轟 本人親自反擊回應「未盡力冇訓練」爭議 爆辛酸內幕

27歲KOL阿慈以6小時28分完成東京馬拉松，豈料竟然引發跑步界激烈爭議！一眾跑友狂轟她「hea跑博流量」、「根本冇訓練」，質疑她浪費珍貴的東馬名額。面對鋪天蓋地的網上公審，阿慈終於忍不住發文反擊，更爆出月訓練量達150km的辛酸真相，以及比賽當日撞正生理期的尷尬處境，令人震驚的內幕細節瞬間扭轉輿論風向。