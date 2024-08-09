阿正 麥花臣 正DIVA 8月 售票 plt

阿正麥花臣開Talk Show華麗宮廷長裙《正DIVA》8月21日售票詳情

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商台903阿正將於11月1至2日駕臨麥花臣場館《正DIVA》舉行兩場Talk Show，903 DJ黃正宜（阿正）首度擔大旗，化身華麗矚目DIVA， 誓要吸引全場觀眾目光，成為最耀眼的焦點。

阿正開 Talk Show：「每個人都可以成為一次焦點！」

DIVA源自意大利文，指不同界別中的優秀女性代表， 阿正相信「每個人都可以成為一次焦點！」，故承諾在首個個人騷《 正DIVA》施展渾身解數，為觀眾帶來目不暇給的驚喜表演：「 我想將幻想過嘅嘢做晒出嚟，好似棟篤笑、唱歌跳舞、小劇場， 仲有同觀眾互動嘅環節，最好加埋煙火爆破、水花四濺嘅舞台效果， 又想試下飛鋼索入場，或者玩空中飛人， 仲會邀請我嘅好朋友朴寶劍同埋Chris Hemsworth，希望佢哋到時得閒擔任嘉賓啦！」

阿正 麥花臣 正DIVA 8月 售票 plt 阿正親解今次宣傳照的破格造型：「想做到君臨天下， 但又出身平民嘅感覺，希望Grand得嚟又貼地，就好似今次《正DIVA》呢個Show。」阿正又指服裝設計師特別選用牛仔布縫製長裙， 原來蘊含她早期在商台工作的回憶（圖片來源：商業電台）
阿正親解今次宣傳照的破格造型：「想做到君臨天下， 但又出身平民嘅感覺，希望Grand得嚟又貼地，就好似今次《正DIVA》呢個Show。」阿正又指服裝設計師特別選用牛仔布縫製長裙， 原來蘊含她早期在商台工作的回憶（圖片來源：商業電台）

凌晨拍攝造型照 牛仔褸蘊含商台工作回憶

阿正日前深夜更率先化身成DIVA，戴上閃耀奪目的后冠，身穿華麗的牛仔布宮廷長裙， 在鋪上似魚檔地板的紅地毯的凌晨鬧巿街道上，為《正DIVA》 拍攝宣傳照。阿正親解今次宣傳照的破格造型：「想做到君臨天下， 但又出身平民嘅感覺，希望Grand得嚟又貼地，就好似今次《正DIVA》呢個Show。」阿正又指服裝設計師特別選用牛仔布縫製長裙， 原來蘊含她早期在商台工作的回憶：「一開始做《早霸王》時， 我日日都著住同一件牛仔褸，又成日掛住員工證，畀森美大哥笑我似Madam，所以牛仔褸就變成咗我嘅Signature（個人特色）。而今次裙擺更用上100碼布， 大概相等於100米，如果保特喺上面跑，都要用9秒幾先跑完。」 被問及會否將這個DIVA造型搬上麥花臣舞台，阿正則保持神秘：「 我都好希望大家親眼睇到我點carry呢個破格造型，但會唔會改裝，或者改成低胸裝就未知啦！」

阿正 麥花臣 正DIVA 8月 售票 plt 阿正親解今次宣傳照的破格造型：「想做到君臨天下， 但又出身平民嘅感覺，希望Grand得嚟又貼地，就好似今次《正DIVA》呢個Show。」阿正又指服裝設計師特別選用牛仔布縫製長裙， 原來蘊含她早期在商台工作的回憶（圖片來源：商業電台）
阿正親解今次宣傳照的破格造型：「想做到君臨天下， 但又出身平民嘅感覺，希望Grand得嚟又貼地，就好似今次《正DIVA》呢個Show。」阿正又指服裝設計師特別選用牛仔布縫製長裙， 原來蘊含她早期在商台工作的回憶（圖片來源：商業電台）

《正DIVA》Talk Show 公開售票將於8月21日（星期三）上午10時開始，於Cityline正式發售。詳情敬請密切留意叱咤903電台宣傳廣播、 商業電台網站www.881903.com、my903.com、「my90 3.com商業電台」Facebook及「cr881903」Instagram之最新消息。

阿正《正DIVA》售票詳情

日期：2024年11月1至2日
時間：晚上8時15分
地點：麥花臣場館
票價：HK$800 / $600
網上購票：www.cityline.com

圖片來源：CRHK

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