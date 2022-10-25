阿正帶挈Agent L女友Elsie做DJ 被網民狂數7宗罪：聽到佢把聲就熄機！
阿正益無工開閨密Elsie入商台
Elsie本身是舞台劇演員，曾在網劇《最好的時光》與張智霖合作過，與阿正是相識多年好姊妹，二人更自2019一起經營YouTube頻道「加洲女孩LA GIRLS」，不過Elsie一直欠缺知名度，直到去年ViuTV幕後人員Agent L.因為拍攝節目《ERROR自肥企画》而彈起，速迅被起底，大家才知道他有個拍拖多年女友Elsie。有指去年Elsie因疫情關係而無工開，阿正因而出手，引薦好姊妹加入商台，在去年6月，兩人便開始拍住上主持商台節目《Bad Girl佬》。
但近日有聽眾在討論區開post，大數Elsie七大惡行，狠批她不適合當DJ！
1.靠阿正有特權？
有聽眾在討論區指加入商台要由低做起，甚少像Elsie一入去便有自己節目，又指少爺占、當奴以及阿正都是由低做起：「阿正之前做過網絡電台
後來係cafe打工撞到急急，急急叫佢寄demo比佢，聽過OK先叫佢入商台，入去做早霸王時，日日被森美鬧」、「Elsie係少數未做過PA幕後，直接去開咪嘅人，基本嘢未train好就放佢出嚟」等等，直指Elsie靠關係！
2.主持一年無進步
有聽眾指聽了節目超過一年，但Elsie還是白紙一樣，無進步過，更直言最期望佢放假的日子：「有次阿正放假，佢一個人做真係好差好悶，只係一味播歌」、「反而Elsie放假幾日，由爺爺岑珈其頂，個節目幾好聽」、「其實最好聽係挑戰同癡女，不過係阿正帶住」、「今朝聽到個Jingle，係要聽讀歌詞估歌名，條女答得好hea，真係冇心做㗎喎！」、「家下都成一年，真心覺得佢唔合格」等。
3.中文差懶音勁
有聽眾指Elsie「最大問題有懶音，聽到好辛苦，中文又差，本身個人又無乜興趣內涵，咩話題都無貢獻，聽到好悶」、「最頂唔順係好似一啲基本常識都冇，真係好難頂呢啲女人，以為靚女大晒嗰隻，但又唔係靚女」、「好似唔識中文用錯晒啲字，基本中文水平都無，雖然唔鍾意森美嗰啲老海鮮feel，但應該要掉佢去做早霸王被森美鬧醒佢，唔好再留係電台，唔該！」
4.報錯天氣﹗？
有聽眾指Elsie已開咪超過一年，但現在每次報天氣還是報錯，「每次要報啲有用資訊，佢一係口窒，一係講錯」、「令人聽到好燥」等等。
5.不接受意見
有聽眾指Elsie不接受批評，對負評一律刪走：「佢上次開咪話連登acc都取消埋，唔睇啲人comment佢，仲話夠膽就面對面講，可想而知佢真人性格唔好得去邊」、「佢真係唔聽下人意見架喎」、「咁多人話佢，要諗下點解啦？阿正唔係靚女，又無人話佢？」等等。
6.借節目逼婚
網民指最頂唔順Elsie經常將男友及男友家人都放喺節目講，更經常借啲意就逼婚，「等咗十幾年，都唔娶佢，又話奶奶當佢新抱咁，咁又唔結婚，就借個節目係咪催婚」、「佢成日將同Agent L.啲對話講出嚟，去宣示主權」、「佢嘅生活就係得催婚，等人娶，每次分享都係無話題，其實佢係借節目催婚，先入商台？」，不過近日Elsie好姊妹結婚，被阿正追問幾時到佢？Elsie竟然答佢會「直接生仔」，睇嚟已經放棄咗逼婚！
7.發明星夢
有網民批評Elsie根本無心做DJ，「其實佢最想做明星，DJ只係踏腳石」、「無做DJ的熱誠，feel到佢只係想入娛樂圈，但無人簽佢」，有網民指見過Elsie真人，批評她在人前人後兩個樣，以為自己係明星，「喺街見過佢哋拍拖，周圍望睄以為有人認得」。
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30正熱播林敏驄主演嘅《下流上車族》、接著9:30播葉念琛執導嘅《美麗戰場》，緊接著仲有新四十二章、《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中嘅《野人老師》，接檔將有姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》。
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》
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