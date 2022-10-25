阿正帶挈Agent L女友Elsie做DJ 被網民狂數7宗罪：聽到佢把聲就熄機！

當年阿正（黃正宜）在商台都是由低做起，近年她因拍攝ViuTV《膠戰》成功入屋，人紅自然有say，去年中她引薦好姊妹、與《ERROR自肥企画》演員Agent L.拍拖多年的女友Elsie（呂珮琳）做DJ。有阿正撐，Elsie一入商台就同好姊妹拍住上主持節目，不用由低做起，不過主持節目超過一年，卻被網民出言勸退，希望佢唔好連累阿正！