阿Mo康復之路躍進！11星期磨合從撞牆到靈活移動 網民感動：意志力驚人

MIRROR紅館演唱會意外至今已過去超過3年半，受重創的舞蹈員李啟言（阿Mo）康復路上每一小步都牽動無數人心。這位曾經在舞台上活力四射的年輕舞者，如今正以驚人意志力重新學習最基本的移動能力。昨日（28日）阿Mo罕有地在Instagram分享了一段珍貴短片，記錄自己操控電動輪椅的最新進展，感動無數網民。