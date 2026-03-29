阿Mo康復之路躍進！11星期磨合從撞牆到靈活移動 網民感動：意志力驚人
阿Mo親自上陣示範電動輪椅技巧 11星期磨合終有成果
在這段短片中，阿Mo坐在電動輪椅上，小心翼翼地操控著方向桿，展示自己已能靈活地「前、後、左、右」移動。畫面看似簡單，但背後卻是長達11星期的艱辛磨合過程。根據李盛林牧師早前透過代禱信透露，阿Mo從年初開始嘗試從「手動輪椅」轉戰「電動輪椅」，最初只能「單一向前」移動，出現撞牆情況，但經過不斷練習和調整，如今已能掌握基本的方向控制。這個看似微小的進步，對於一個曾經歷嚴重創傷的人來說，卻是巨大的里程碑。
父親李盛林牧師持續發代禱信 記錄兒子康復點滴
李盛林牧師一直是阿Mo康復路上最重要的支柱，他定期透過代禱信向外界交代兒子的康復進度，每一個細微的改善都被仔細記錄下來。從最初的生命垂危，到逐漸穩定，再到現在能夠主動分享康復進展，這個過程充滿了無數個日夜的堅持和等待。李牧師在代禱信中曾提到，阿Mo學習使用電動輪椅的過程並不容易，需要重新訓練手眼協調能力，以及適應不同的操控方式。每一次的小進步，都是全家人的大喜悅，也是支持者們的鼓舞來源。
網民留言感動落淚 稱讚意志力感動上天
阿Mo分享的短片一經發布，立即引來大量網民的關注和支持。留言區充滿了溫暖的鼓勵話語，有網友寫道「雖然治療時間係好漫長，只要唔好放棄，總有希望加油 Mo」，表達對他堅持不懈的敬佩。另一位網友更感動地留言「呀Mo加油，加油加油，繼續努力，你一定會好返」，字裡行間充滿真摯的祝福。最令人動容的是有網民寫下「您的意志力和信念很強，加上您的努力，會繼續一天比一天進步」、「這一個是真真實實的奇蹟，父母的愛感動到天！」等留言。
MIRROR紅館意外回顧 舞蹈員重創震撼全城
2022年7月28日晚上，MIRROR在紅磡體育館舉行演唱會期間，發生了震撼全城的大型屏幕墮下意外。當時正在台上表演的舞蹈員李啟言（阿Mo）被突然墮下的巨型LED屏幕擊中，其中阿Mo傷勢最為嚴重，一度生命垂危。這宗意外不僅震驚了整個娛樂圈，更牽動了無數市民的心。事發後，阿Mo被緊急送院搶救，經歷了多次手術和漫長的治療過程。這場意外徹底改變了這位年輕舞者的人生軌跡，但他和家人從未放棄希望，一直堅持康復治療。
網民讚阿Mo堅強意志 為康復進展感動
阿Mo的康復進展在網上引起熱烈討論，網民紛紛留言表達支持。「睇到阿Mo咁努力真係好感動，由撞牆到而家識泊車，呢個進步真係好大」、「MO爸每次嘅代禱信都好inspiring，阿Mo嘅堅強意志真係值得學習」、「希望阿Mo繼續加油，相信佢一定可以創造更多奇蹟」。不少網民亦留意到So Ching的按讚行為，「So Ching一直都有支持阿Mo，希望佢哋感情穩定」、「真愛就係咁，無論發生咩事都會默默支持」。