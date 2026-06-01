阿Mo貼韓國女團醜照引發連環公審！急發長文道歉 仍慘遭毒舌粉狂窒
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MIRROR演唱會受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）昨日於社交平台貼出韓國女團ILLIT成員李沅禧醜照，與NewJeans成員Minji靚相作對比，即時引爆ILLIT粉絲怒火。阿Mo雖然極速刪圖道歉，但部分激進粉絲竟以其癱瘓及喪父經歷作人身攻擊，事件迅速演變成網絡罵戰。
阿Mo貼出ILLIT對比圖後極速刪除惹爭議
阿Mo昨日（31日）於社交平台貼出一張對比圖，圖中將ILLIT成員李沅禧不太好看嘅相片與NewJeans成員Minji靚相並列。事實上阿Mo一直係NewJeans粉絲，早前更曾公開發表針對ILLIT嘅負面言論，直指對方抄襲：「反正有很多東西copylit想抄都抄不了」，加上今次貼出黑圖，令ILLIT粉絲積壓已久嘅不滿一次過爆發，紛紛湧入其社交平台留言區圍攻。
阿Mo發道歉長文稱只係分享迷因圖無惡意
面對排山倒海嘅批評，阿Mo迅速發布道歉長文並刪除相關圖片。佢喺文中解釋：「本來在這個平台是讓我與認識或不認識的同好們互相分享有趣的事」，又強調自己出發點只係貼迷因圖，「完全沒有打算要去辱罵任何人」。阿Mo更表明：「我保證我是沒有打着壞心腸去做這件事而且我也從來不希望傷害到任何人」，承諾日後只會專注分享快樂事情，盡力避免冒犯任何人。
ILLIT出道以來多次被指抄襲NewJeans風格
ILLIT自出道以來一直身陷抄襲爭議，外界普遍認為其造型及歌曲風格與NewJeans極度相似。早前更有「NewJeans之母」韓國製作人閔熙珍暗示ILLIT曾搶走NewJeans歌曲，令兩團粉絲之間嘅對立情緒持續升溫。阿Mo作為NewJeans忠實粉絲，過往已多次公開表態支持NewJeans，今次貼圖行為被視為「踩過界」，觸動ILLIT粉絲最敏感嘅神經。
網民反應兩極有人斥粉絲攻擊癱瘓者太過分
事件引發網絡兩極化討論，部分ILLIT粉絲攻擊極為惡毒，有人留言：「想知呢個藉口你諗咗幾耐😂😂😂喺床定喺輪椅上面諗？」、「好心你執番條命就積吓口得啦😂」，以阿Mo全身癱瘓及父親離世僅兩個月作攻擊點。不過亦有大量網友為阿Mo聲援，認為追星人人身攻擊偶像固然值得譴責，但絕對唔應該以別人身體狀況同至親離世作為武器，有網友更指阿Mo所做嘅其實同大家平日同朋友講明星八卦無異，根本係小事一樁。
資料或影片來源：原文刊於新假期