阿Mo貼韓國女團醜照引發連環公審！急發長文道歉 仍慘遭毒舌粉狂窒

MIRROR演唱會受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）昨日於社交平台貼出韓國女團ILLIT成員李沅禧醜照，與NewJeans成員Minji靚相作對比，即時引爆ILLIT粉絲怒火。阿Mo雖然極速刪圖道歉，但部分激進粉絲竟以其癱瘓及喪父經歷作人身攻擊，事件迅速演變成網絡罵戰。