絕命法官｜「韓剛」陳俊安下流格超搶鏡 港男出身曾為某男星前女婿
廣告
ViuTV熱播劇《絕命法官》每集都要新爆點，最新一集（12集）就有飾演奸到出汁的「韓剛」陳俊安成功搶鏡。現年43歲的陳俊安為港男出身，更曾為某TVB男星的前女婿！
黃智雯死因終揭開陳俊安下流格奸到出汁
在《絕命法官》第十二集終於揭開黃智雯的死因，原來是因為張家輝飾演的法官「秦譽」依法判處黑幫頭目韓奎龍（林嘉華飾）入獄，引發對方長子韓剛（陳俊安飾）的報復。韓剛為洩私憤，竟對張家輝太太黃智雯施以強暴。面對無法抹去的屈辱，以及擔心事件牽連秦譽的仕途，黃智雯選擇獨自承受痛苦，最終服食安眠藥自盡。
而飾演韓剛（陳俊安飾）就被張家輝的兒子在街上偶然目睹韓剛（陳俊安飾）竟戴着母親的遺物，令秦一唯報仇念頭湧現，最終駕車直撞韓剛，令其一度昏迷，不過韓剛醒後依然繼續下流賤格，繼續壞事做盡試圖強姦護士！
陳俊安港男出身 曾為羅樂林前女婿
43歲的陳俊安因參選《香港先生》入行，多年來參演過多套人氣劇集，包括《拳王》、《城寨英雄》等。他曾在2012年與《愛回家》「大龍生」羅樂林女兒羅苡之結婚，二人婚後低調行事。不過二人在2022年宣佈和平分開，結束9年婚姻。
北上發展未見起色 被稱為「老翻劉馬車」
2022年起，陳俊安北上發展可惜未見大突破，不過他活躍於社交平台，不時上傳短片分享生活點滴。然而，他在片中的表現偶爾略為怪誕，例如曾在內地酒店的直升機停機坪上大聲叫喊，引起網民側目。加上外貌被指與網紅「劉馬車」相似，有網民更直接封他為「老翻劉馬車」，相關討論一度在網上惹來不少熱議。
圖片來源：絕命法官、IG圖片資料或影片來源：原文刊於新假期