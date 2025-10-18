陳偉霆何穗地下情多年終開花結果 一文看清2人交往時間線

39歲陳偉霆今日（18日）突然在社交平台曬出B超照、孕期照片及與初生兒的合照，正式宣佈與內地超模何穗誕下愛子，瞬間震撼整個娛樂圈。這對多年來一直低調避談戀情的「地下情侶」，終於修成正果。以下就為大家回顧兩人完整感情時間線！