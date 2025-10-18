陳偉霆何穗地下情多年終開花結果 一文看清2人交往時間線
39歲陳偉霆今日（18日）突然在社交平台曬出B超照、孕期照片及與初生兒的合照，正式宣佈與內地超模何穗誕下愛子，瞬間震撼整個娛樂圈。這對多年來一直低調避談戀情的「地下情侶」，終於修成正果。以下就為大家回顧兩人完整感情時間線！
2019年：時裝電影酒會中首同場
2021年：頻被拍到回同住處 被封為「健身房情侶」
早於2021年8月，陳偉霆與超模何穗多次被拍到一同返同住處，戀情火速浮上水面。二人同樣熱愛健身，私下更常被撞見結伴操練，難怪被封為「健身房情侶」，相當般配。
2023年年頭：2人被傳分手 女方住酒店
不過到了2023年3月初，兩人就被爆出疑似分手消息。據悉，原本同居的二人關係出現變化，何穗離開北京後選擇入住酒店，未再返回陳偉霆寓所。至3月14日，陳偉霆在接受傳媒訪問時，被問及與何穗是否分手時，只簡短回應一句：「感情我就不回應了」，態度低調，似乎間接印證傳聞。
2024年：盛傳復合 被拍到在日本同遊
到了2023年年底，陳偉霆被拍到連續三日現身女方住所，復合傳聞再次甚囂塵上。及至2024年，又有網民在日本偶遇二人同行，兩人罕見同框現身，舉止親暱。當時何穗更被拍到主動把手搭在陳偉霆肩上，互動自然親密，感情似乎早已回暖。
2025年8月：女方超過半年無聲氣 被盛傳「退圈待產」
到今年8月，何穗的微博帳號超過半年未有更新，團隊更一度失聯、工作室處於停擺狀態，隨即引發網民熱議。外界紛紛猜測她或已暫別幕前，被解讀為「退圈待產」。
2025年10月：無預警公開產B喜訊
陳偉霆和何穗同在社交平台曬出B超照、孕期照及與兒子的合照，正式宣佈與內地超模何穗誕下愛子。兩人以簡單一句「📢📢📢爸爸、媽媽還有他」公開喜訊！
