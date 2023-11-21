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保錡@ERROR自爆為追陳偉霆做茄喱啡 10年後終獲偶像拍片鼓勵

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ERROR成員保錡在參加《全民造星》之前，曾有多次演出茄喱啡的經驗，等待多年才一步一步向上爬成為今時今日的男偶像。不過原來他當年之所以踏足演藝圈，只是為了能夠見近年在內地成為一線藝人的偶像陳偉霆（William）一面！2015年出道的保錡，在出道8年之後突然得到偶像特意為自己拍片支持打氣，心情相當激動……

陳偉霆 保錡 保錡原來因為追星而加入演藝圈！
保錡原來因為追星而加入演藝圈！（圖片來源：IG@k_p0k1）

保錡為偶像陳偉霆展開演藝生涯

保錡在IG公開一條陳偉霆親自錄製的影片，片中的陳偉霆散發正能量，向保錡加油打氣說：「喂保錡，加油，撐你！你都要撐我！大家撐大家！」保錡表示突如其來收到這段片，有少少感動：「可能一直好多人都覺得我係講笑，但係我2013年嘅時候，真係為咗追星為咗見偉霆一面，去咗做一套電影叫《重口味》嘅茄喱啡。今年2023年，10年後收到呢一個支持，證明自己要繼續更加努力，堅持做好綜藝節目，帶快樂給大家。」他又承諾，自己都會繼續堅持音樂路，繼續進步，繼續做更多好作品。

陳偉霆 保錡 陳偉霆散發正能量，向保錡加油打氣！
陳偉霆散發正能量，向保錡加油打氣！（圖片來源：IG@k_p0k1）
陳偉霆 保錡 保錡於10年前，為了陳偉霆而爭取在《重口味》中飾演茄喱啡。
保錡於10年前，為了陳偉霆而爭取在《重口味》中飾演茄喱啡。（圖片來源：IG@k_p0k1）

保錡曾演多個電影小角色

現年32歲的保錡，在正式出道之前曾拍攝《古惑仔：江湖新秩序》、《奇緣灰姑娘》及《男人唔可以窮》等電影，而且演的大多數都是講不出名字的小角色，例如泊車仔、朋友仔及警員等，直到2018年參加ViuTV選秀節目《全民造星》後與繼肥仔、DeeGor和193組成男團ERROR。不過，原來他和DeeGor的緣份，在10年前已經埋下種子，因為DeeGor當年都有份做《重口味》的茄喱啡：「［自爆mode］👋🏿其實我都有拍《重口味》做茄喱啡😃Hahahahahhaaaa非同場」，令保錡都超級驚訝：「大癲大癲！」

陳偉霆 保錡 《重口味》由陳靜、衛詩雅、苟芸慧、陳偉霆及關楚耀等人主演。
《重口味》由陳靜、衛詩雅、苟芸慧、陳偉霆及關楚耀等人主演。（圖片來源：《重口味》劇照）
陳偉霆 保錡 《重口味》中的陳偉霆。
《重口味》中的陳偉霆。（圖片來源：《重口味》劇照）
陳偉霆 保錡 Dee自爆當年都有拍《重口味》！
Dee自爆當年都有拍《重口味》！（圖片來源：IG@k_p0k1）
陳偉霆 保錡 保錡和Dee真係好有緣分！
保錡和Dee真係好有緣分！（圖片來源：IG@k_p0k1）

張家輝自爆意外整傷腳 超敬業繼續拍

張家輝在戲中的表現被稱為神級演技，而向來認真的他更大爆拍攝時意外受傷：「導演問我跳唔跳，我都好成功跳咗落去，第一Take落地時好完美。點知佢問我可唔可以嚟多次，即係挑戰我啦！我就反問點解唔可以，但係我第二次跳漏咗啲步驟，再跳落去就拗柴。」而同劇的陳偉霆亦透露就算整親腳，張家輝依然跑跑跳跳繼續拍攝，超級敬業！

陳偉霆 保錡 爆裂點 張家輝 《爆裂點》的一眾演員為新戲造勢。
《爆裂點》的一眾演員為新戲造勢。（圖片來源：大會提供）
陳偉霆 保錡 爆裂點 張家輝 張家輝雖然在戲中不慎受傷，但是仍然堅持完成拍攝，十分敬業！
張家輝雖然在戲中不慎受傷，但是仍然堅持完成拍攝，十分敬業！（圖片來源：大會提供）

陳偉霆拍完感到重生

今次是陳偉霆久違回港拍戲，佢亦表示今次能夠同家輝以及林導合作，機會十分難得！而自己都好似重上軌道咁，亦得到好多前輩的指教，令自己獲益良多。陳偉霆更表示：「我經常講感覺就好似重生咁，原來拍一套電影可以咁癲，拍完煞料都好興奮！」

陳偉霆 保錡 爆裂點 張家輝 陳偉霆久違回港拍戲，表示這次的拍攝自己獲益良多。
陳偉霆久違回港拍戲，表示這次的拍攝自己獲益良多。（圖片來源：大會提供）

梁洛施首次挑戰動作戲 演技備受肯定

梁洛施是首次挑戰動作戲，她亦透露導演很愛錫自己，更表示：「不過我覺得自己應付到，可以做打女。」而導演亦大讚梁洛施：「佢未拍前有擔心過，但係結果出來好有震撼力，估唔到佢可以有呢個效果。因為佢之前一直框喺某類型入面，但係作為演員就係要跳出框框，我要逼佢跳出來，今次係好開始。」

陳偉霆 保錡 爆裂點 張家輝 梁洛施首次挑戰動作戲，更被導演大讚演技很有震撼力。
梁洛施首次挑戰動作戲，更被導演大讚演技很有震撼力。（圖片來源：大會提供）

譚俊彥笑稱自己拍到對唔住周秀娜

同樣有份參與電影的譚俊彥及周秀娜在拍攝時亦有不少趣事，周秀娜在戲中同譚俊彥有感情線，雖然無需打鬥，但見到一班男演員拍動作場面打得甘都十分佩服！而譚俊彥則搞笑表示自己十分對唔住周秀娜，皆因自己拍攝時的衣服比較厚，所以每日都一身臭汗味同周秀娜對戲，不過周秀娜都貼心表示唔覺得有臭味！

陳偉霆 保錡 爆裂點 張家輝 譚俊彥與周秀娜在戲中有感情線，而譚俊彥則笑稱自己因為一身臭汗味而感到對不起周秀娜。
譚俊彥與周秀娜在戲中有感情線，而譚俊彥則笑稱自己因為一身臭汗味而感到對不起周秀娜。（圖片來源：大會提供）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

圖片來源：IG@k_p0k1

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