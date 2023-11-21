保錡@ERROR自爆為追陳偉霆做茄喱啡 10年後終獲偶像拍片鼓勵

ERROR成員保錡在參加《全民造星》之前，曾有多次演出茄喱啡的經驗，等待多年才一步一步向上爬成為今時今日的男偶像。不過原來他當年之所以踏足演藝圈，只是為了能夠見近年在內地成為一線藝人的偶像陳偉霆（William）一面！2015年出道的保錡，在出道8年之後突然得到偶像特意為自己拍片支持打氣，心情相當激動……