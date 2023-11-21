保錡@ERROR自爆為追陳偉霆做茄喱啡 10年後終獲偶像拍片鼓勵
保錡為偶像陳偉霆展開演藝生涯
保錡在IG公開一條陳偉霆親自錄製的影片，片中的陳偉霆散發正能量，向保錡加油打氣說：「喂保錡，加油，撐你！你都要撐我！大家撐大家！」保錡表示突如其來收到這段片，有少少感動：「可能一直好多人都覺得我係講笑，但係我2013年嘅時候，真係為咗追星為咗見偉霆一面，去咗做一套電影叫《重口味》嘅茄喱啡。今年2023年，10年後收到呢一個支持，證明自己要繼續更加努力，堅持做好綜藝節目，帶快樂給大家。」他又承諾，自己都會繼續堅持音樂路，繼續進步，繼續做更多好作品。
保錡曾演多個電影小角色
現年32歲的保錡，在正式出道之前曾拍攝《古惑仔：江湖新秩序》、《奇緣灰姑娘》及《男人唔可以窮》等電影，而且演的大多數都是講不出名字的小角色，例如泊車仔、朋友仔及警員等，直到2018年參加ViuTV選秀節目《全民造星》後與繼肥仔、DeeGor和193組成男團ERROR。不過，原來他和DeeGor的緣份，在10年前已經埋下種子，因為DeeGor當年都有份做《重口味》的茄喱啡：「［自爆mode］👋🏿其實我都有拍《重口味》做茄喱啡😃Hahahahahhaaaa非同場」，令保錡都超級驚訝：「大癲大癲！」
張家輝自爆意外整傷腳 超敬業繼續拍
張家輝在戲中的表現被稱為神級演技，而向來認真的他更大爆拍攝時意外受傷：「導演問我跳唔跳，我都好成功跳咗落去，第一Take落地時好完美。點知佢問我可唔可以嚟多次，即係挑戰我啦！我就反問點解唔可以，但係我第二次跳漏咗啲步驟，再跳落去就拗柴。」而同劇的陳偉霆亦透露就算整親腳，張家輝依然跑跑跳跳繼續拍攝，超級敬業！
陳偉霆拍完感到重生
今次是陳偉霆久違回港拍戲，佢亦表示今次能夠同家輝以及林導合作，機會十分難得！而自己都好似重上軌道咁，亦得到好多前輩的指教，令自己獲益良多。陳偉霆更表示：「我經常講感覺就好似重生咁，原來拍一套電影可以咁癲，拍完煞料都好興奮！」
梁洛施首次挑戰動作戲 演技備受肯定
梁洛施是首次挑戰動作戲，她亦透露導演很愛錫自己，更表示：「不過我覺得自己應付到，可以做打女。」而導演亦大讚梁洛施：「佢未拍前有擔心過，但係結果出來好有震撼力，估唔到佢可以有呢個效果。因為佢之前一直框喺某類型入面，但係作為演員就係要跳出框框，我要逼佢跳出來，今次係好開始。」
譚俊彥笑稱自己拍到對唔住周秀娜
同樣有份參與電影的譚俊彥及周秀娜在拍攝時亦有不少趣事，周秀娜在戲中同譚俊彥有感情線，雖然無需打鬥，但見到一班男演員拍動作場面打得甘都十分佩服！而譚俊彥則搞笑表示自己十分對唔住周秀娜，皆因自己拍攝時的衣服比較厚，所以每日都一身臭汗味同周秀娜對戲，不過周秀娜都貼心表示唔覺得有臭味！
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