陳冠希舊愛Cammi謝芷蕙五官精緻似AI 新相落重filter睇落勁似吹氣公仔
超重Filter搞到變AI樣
Cammi日前上載了照片和影片於社交平台上，以低胸上衣示人的她大騷鎖骨和纖細的手臂，而網民的重點則放在了Cammi超重「AI感」的樣子上。照片中Cammi的招牌大眼和極精緻五官冇咩變化，但係完全睇唔出皮膚紋理就搶曬鏡，被網民狠批：「相都咁膠，現實真係……」、「最新AI自然好多囉」、「樣衰過佢大有人在啦，咁就代表要p到歪X晒？」、「P到連皮膚紋理同毛孔都冇埋」、「是但搵個吹氣mary都影到 反正係濾鏡圖」。
陳冠希前菜Cammi 拍片證自己全天然無P圖 試過鴛鴦波同蛇精臉
陳冠希舊愛謝熙婷（Cammi，前名謝芷蕙），自從投資得利過著「小富婆」生活後，沉迷高調炫富、同網民分享性感照片派福利，但似乎網民只係關心Cammi變幻莫測的P圖技術，事關Cammi每次P圖都好重手，樣貌同身材都會P到超越正常人體極限。早前Cammi飛返內地遊玩，佢心情極好，仲喺酒店瘋狂打卡，狂曬吊帶露臍背心，纖幼螞蟻腰嘅靚相，但網民依舊質疑Cammi P圖，搞到佢要急急上載短片，力證自己身材無P圖！
Cammi被炮轟P圖好重手 即上載短片力證自己全天然
Cammi去內地旅遊，心情咁靚，自然派下福利相益街坊，點知Cammi受到網民質疑，覺得佢P圖太重手。Cammi急急腳上載短片，力證自己身材全自然，絕對沒P圖痕跡，而影片中Cammi身材確實無明顯放大縮小效果，唔知網民收唔收貨。
Cammi再曬舊相證明自己大升級
Cammi隨後仲喺IG Story曬出2018年的靚相，但望落就比現時遜色唔少！見到Cammi以前嘅身材同樣就非常完美，不過近幾年Cammi身材同外貌不停升級，由小巧身形變為到三角形火辣辣身材。如果Cammi嘅近照係全天然，咁佢近幾年真係暴風式成長，變到更加惹火！
Cammi進軍內地抖音市場 神奇P圖法炒車出晒事
Cammi謝熙婷近年進軍內地網紅市場，於內地知名社交媒體「小紅書」上開設個人帳號「Cammi熙婷」，佢不時都喺小紅書上分享自己的生活以及炫富。不過做得「中國式網紅」，P圖技巧當然唔能夠輸蝕，所以由Cammi的小紅書中都可以見到，她的樣子同身材都不時因為P圖的關係而變得「變幻莫測」，觀眾欣賞期間都捉摸唔到邊個先係Cammi的真正樣貌！
Cammi驚現高低胸蛇精樣 網民睇到阿媽都唔認得
觀眾欣賞期間都捉摸唔到邊個先係Cammi的真正樣貌！Cammi樣貌P到「阿媽都唔認得」咁款，極端少少可能就會變成「蛇精女」，網民睇完都話：「你有冇諗過你真實嘅樣可能會比而家呢堆P圖更好看？」，亦有人認唔出佢係Cammi，大問「係唔係EDC前度」。Cammi更試過P圖出現「鴛鴦胸」情況，胸部一高一低，網民睇完之後都大笑：「P到高低胸」、「你的胸也太好笑了吧」、「為什麼胸部感覺有點奇怪？」
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