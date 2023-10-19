陳冠希舊愛Cammi謝芷蕙五官精緻似AI 新相落重filter睇落勁似吹氣公仔

現年28歲的陳冠希舊愛謝熙婷（原名謝芷蕙，Cammi）近年淡出演藝圈，但是Cammi在社交平台依然保持高調，經常大曬富貴生活同超「煞食」身材，每次都會引起網民的關注！而Cammi亦屢次捲入樣貌升級和「P圖」的爭議，最近她就更新了社交平台，再一次被網民質疑她P圖太重手，連皮膚紋理都冇埋……