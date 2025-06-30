陳冠希激罕談影相興趣 自設「守則」唔會公開 網民心水清：明嘅就明
廣告
曾是無數人心目中的千禧男神，陳冠希近年淡出幕前，專注打理個人時尚品牌。日前他罕有於社交平台分享一段訪問片段，於美國地鐵車廂接受主持人訪問時提到自己拍攝為興趣，仲講明自己影相嘅「守則」！
陳冠希激罕談「影相」興趣
訪問中，陳冠希直言自己不認同「所有興趣都應該變現」的主流價值觀。他認為，不是每一件事都需要成為收入來源，有些興趣純粹是為了讓人感到快樂和放鬆。他以攝影為例指出：「我只係影嚟記錄生活，啲相淨係畀家人睇，唔會公開畀人睇。」他強調，攝影對他來說是一種私密的記錄方式，並不打算讓這項興趣變得公開或商業化。
疫情後愛上烹飪 超過4個人就唔下廚
談到另一項近年熱衷的興趣——烹飪，陳冠希表示是在疫情期間開始學習下廚，目的只是為了照顧家人。他坦言自己只會為至多四人準備餐點，因為人數一多便會感到吃力，失去了原本享受的感覺：「我會煮畀屋企人食，但唔會煮畀多過四個人，因為真係煮唔掂。」
拍照令自己保持真我 不需要討好他人
回顧成長歷程，陳冠希提到自己一直熱愛時裝、籃球、音樂等領域，最終亦順理成章投身相關產業。然而當興趣變成職業後，反而令他感到壓力：「原本開心做緊嘅嘢，當變咗事業之後，反而冇咁享受。依家得返影相煮飯呢啲，先可以令我保持真我，唔需要討好其他人。」
網民心水清留言：明嘅都明
雖然陳冠希在訪問中強調攝影純屬個人興趣、拒絕資本化，但不少網民就忍唔住聯想到他過去不雅相片風波，紛紛留言調侃：「佢真係好愛攝影，明嘅都明」、「只有亞洲人懂這句話的反諷」、「他當年副業搞得幾成功」，甚至有人笑言「『拍來做個人日記』這句，根本係經典對白」。
圖片來源：IG@subwaytakes、IG@edisonchen資料或影片來源：原文刊於新假期