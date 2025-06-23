陳冠希片場發火片段再被翻出 激動大鬧工作人員：你還在笑是嗎？
陳冠希片場發火舊片曝光
繼早前鬧爆空姐事件後，陳冠希再度因一段片場怒斥影片成為熱話。近日有網民翻出他參與婁燁執導2019年上映的內地電影《風中有朵雨做的雲》時的幕後花絮片段，來自紀錄拍攝過程的短片《夢的背後》。影片中可見，陳冠希疑似因不滿工作人員的言行，情緒突然爆發。他坐在梳化上，語氣激動地指著一名幕後人員質問：「你剛才來說甚麼？你那麼緊張的，你沒有說甚麼嗎？剛剛進來你沒有說甚麼嗎？」重複追問對方言論內容。
火上加油企身鬧爆工作人員
該名工作人員試圖與他理論，卻令陳冠希火上加油，隨即站起繼續斥責對方：「你剛過來沒有說我甚麼嗎？你還在笑是嗎？」雖然導演其後輕拍該工作人員作安撫，對方亦否認有笑，但陳冠希仍緊追不捨地問：「你沒有笑？」事態未見緩和，陳冠希更當場質問導演：「我說我在現場的時候，到處都有人說應該怎麼樣、應該怎麼樣。導演你的房子在哪？有人告訴你怎做你的工作嗎？」語氣強硬，令現場氣氛瞬間陷入尷尬與緊張。
導演婁燁冷靜應對 陳冠希坦言曾有磨合期
面對片場情緒激動的陳冠希，導演婁燁並未選擇正面硬碰，而是以冷靜沉著的態度處理。他平靜表示：「我不能讓他們徹底閉嘴。他或她有發言權，我不能保證每個人所做的一切都是正確，但我會盡我所能確保這部作品是正確的。」
最後陳冠希戲份1原因全刪？
花絮影片後段轉至陳冠希受訪片段，他坦言初期與團隊合作時確實出現溝通問題：「我認為我們在溝通上有些分歧，但現在我明白導演想要的是甚麼。他的工作方式與我過去的經驗很不同，所以一開始我就必須學習適應。」
根據傳媒報導，涉事電影最後因為題材敏感要剪接過百次，最後陳冠希戲份更全被刪除，才可以於內地上演。
陳冠希疑頭等艙爆衝突 因1事鬧爆空姐：我會讓你丟工作！
日前，就有網民在小紅書上爆料放出一段錄音，指出航班在6月1日時抵達紐約後，機艙主管讓路予一名日籍VIP旅客優先下機，同時要求另一名拎取行李的華裔乘客讓路，而該要求令對方怒火中燒，當場情緒激動連番以流利英文質問：「請你看我的登機證，我是鑽石卡會員！有甚麼比鑽石卡更高的卡別嗎？」更揚言：「把投訴信拿來！我會讓你丟工作！」
現場錄音曝光後，網民根據聲線及用詞，普遍認定主角正是陳冠希。巧合的是，陳冠希當日亦於IG分享機艙窗外雲景照，配文「FXXK IT／LET’S RIDE」，時間與事件吻合，因此引發爭議。
陳冠希經理人親述事件真相
陳冠希經理人針對事件火速作出回應，並表示飛機降落後，陳冠希正準備取行李時，後方乘客急於向前擠。由於機艙門尚未開啟，陳冠希認為無需急於下機，於是禮貌地對對方說：「可以讓我先拿完行李嗎？」隨後，空姐上前了解情況，陳冠希向其說明事件經過，但不過空姐則表示，要求讓位的乘客是「鑽石卡會員」，擁有優先下機權利。陳冠希經理人亦透露，陳冠希本人同樣是鑽石卡會員，因此對空姐的說法感到困惑，認為雙方存在溝通誤解。經理人表示，陳冠希正與航空公司積極溝通，以釐清事件真相，並呼籲外界對網絡不實揣測予以理解和尊重。
網民睇法大不同！
事件曝光後，網民反應兩極。有人批評機組人員處理欠妥：「正在拿行李你叫人讓路，趕甚麼？」也有人認為VIP下機安排本來就有規矩：「買架私人飛機咪吾洗等」、「這個世界有很多人比明星重要, 例如官員, 政客, 富豪。」、「咁人地就正正係VIP，你唔係喎」。更有網友「錯重點」，大讚陳冠希英文流利：「冠希哥可以開班教英文，簡直係吳彥祖最強對手！」亦有網民認為，航空公司應明確說明VIP與鑽石卡權益分別，避免同類爭拗。