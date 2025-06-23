陳冠希片場發火片段再被翻出 激動大鬧工作人員：你還在笑是嗎？

日前陳冠希（Edison）因在從東京羽田飛往紐約的航班上與空姐爆發爭執，引發網民熱議。事隔不足一週，被翻出一段他拍攝電影《風中有朵雨做的雲》期間，在片場怒斥工作人員的舊片亦被翻出並廣泛流傳，再度掀起討論。