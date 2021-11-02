陳冠希暫放「潮流達人」尊嚴 萬聖節扮「抱抱龍」氹4歲女顯父愛

陳冠希日前趁萬聖節帶同老婆秦舒培及4歲女兒Alaia，扮鬼扮馬到迪士尼樂園慶祝。有潮流達人之稱的陳冠希甘願為愛女豁出去，穿上一身充氣恐龍裝，化身《反斗奇兵》的「抱抱龍」，盡顯慈父本色。

文：東方新地 ｜圖：陳冠希 [email protected]、秦舒培 [email protected]