陳冠希暫放「潮流達人」尊嚴 萬聖節扮「抱抱龍」氹4歲女顯父愛
陳冠希日前趁萬聖節帶同老婆秦舒培及4歲女兒Alaia，扮鬼扮馬到迪士尼樂園慶祝。有潮流達人之稱的陳冠希甘願為愛女豁出去，穿上一身充氣恐龍裝，化身《反斗奇兵》的「抱抱龍」，盡顯慈父本色。
文：東方新地 ｜圖：陳冠希 [email protected]、秦舒培 [email protected]
為愛女豁出去
41歲陳冠希（Edison）近年已經淡出娛樂圈，與超模秦舒培結婚後生下女兒Alaia，一家人定居美國專注打理潮牌生意。Edison日前就趁一年一度的萬聖節，帶同老婆及4歲女兒Alaia扮鬼扮馬到迪士尼樂園慶祝，只見老婆秦舒培穿上一身浮誇的「黑魔女」戲服，感覺神秘又有型，而女兒Alaia就扮唐老鴨女朋友「黛西鴨」，十分可愛。而向來走在潮流尖端的Edison，竟然穿上一身充氣恐龍裝，化身《反斗奇兵》的「抱抱龍」，眼見他臃腫不堪，一舉一動都散發出陣陣喜感，氹得女兒Alaia非常開心。之後Edison更在IG分享短片，並感性註明「我們為愛所做的事」，變身成父愛泛濫的好爸爸。
陳冠希為女轉性
陳冠希當年與秦舒培搭上時不被外界看好，不過幾年時間過去，女兒Alaia出世後，陳冠希的確改變了不少，不時在社交網分享與妻女的溫馨時光。踏入41歲的陳冠希，據知與細十年的秦舒培早已有計劃生第二胎，希望可以追仔湊個「好」字。
夫妻合照惹來第二胎之謎
陳冠希日前與秦舒培外遊玩樂，他把其中一張合照放上社交網，只見陳冠希攬實老婆，右手放於秦舒培的腹部位置，秦舒培則捉實陳冠希前臂，老夫老妻一臉幸福。陳冠希再留言寫上：HE AND SHE/ SHE AND HE，似是有所暗示。