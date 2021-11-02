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陳冠希暫放「潮流達人」尊嚴 萬聖節扮「抱抱龍」氹4歲女顯父愛

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撰文：娛聞

陳冠希日前趁萬聖節帶同老婆秦舒培及4歲女兒Alaia，扮鬼扮馬到迪士尼樂園慶祝。有潮流達人之稱的陳冠希甘願為愛女豁出去，穿上一身充氣恐龍裝，化身《反斗奇兵》的「抱抱龍」，盡顯慈父本色。

文：東方新地 ｜圖：陳冠希 [email protected]、秦舒培 [email protected]

陳冠希化身《反斗奇兵》的「抱抱龍」。（圖片來源：陳冠希 IG@edcee3000）
陳冠希化身《反斗奇兵》的「抱抱龍」。（圖片來源：陳冠希 [email protected]

為愛女豁出去

41歲陳冠希（Edison）近年已經淡出娛樂圈，與超模秦舒培結婚後生下女兒Alaia，一家人定居美國專注打理潮牌生意。Edison日前就趁一年一度的萬聖節，帶同老婆及4歲女兒Alaia扮鬼扮馬到迪士尼樂園慶祝，只見老婆秦舒培穿上一身浮誇的「黑魔女」戲服，感覺神秘又有型，而女兒Alaia就扮唐老鴨女朋友「黛西鴨」，十分可愛。而向來走在潮流尖端的Edison，竟然穿上一身充氣恐龍裝，化身《反斗奇兵》的「抱抱龍」，眼見他臃腫不堪，一舉一動都散發出陣陣喜感，氹得女兒Alaia非常開心。之後Edison更在IG分享短片，並感性註明「我們為愛所做的事」，變身成父愛泛濫的好爸爸。

41歲陳冠希（Edison）近年已經淡出娛樂圈，與超模秦舒培結婚後生下女兒Alaia，一家人定居美國專注打理潮牌生意。（圖片來源：秦舒培 IG@shupeicute）
41歲陳冠希（Edison）近年已經淡出娛樂圈，與超模秦舒培結婚後生下女兒Alaia，一家人定居美國專注打理潮牌生意。（圖片來源：秦舒培 [email protected]
Edison日前就趁一年一度的萬聖節，帶著老婆及4歲女兒Alaia扮鬼扮馬到迪士尼樂園慶祝。（圖片來源：陳冠希 IG@edcee3000）
Edison日前就趁一年一度的萬聖節，帶著老婆及4歲女兒Alaia扮鬼扮馬到迪士尼樂園慶祝。（圖片來源：陳冠希 [email protected]
向來走在潮流尖端的Edison，竟然穿上一身充氣恐龍裝，化身《反斗奇兵》的「抱抱龍」。（圖片來源：陳冠希 IG@edcee3000）
向來走在潮流尖端的Edison，竟然穿上一身充氣恐龍裝，化身《反斗奇兵》的「抱抱龍」。（圖片來源：陳冠希 [email protected]
眼見他臃腫不堪，一舉一動都散發出陣陣喜感。（圖片來源：陳冠希 IG@edcee3000）
眼見他臃腫不堪，一舉一動散發出陣陣喜感。（圖片來源：陳冠希 [email protected]
Edison玩得十分投入，更大叫「我要食咗你」，兩父女的互動超有愛。（圖片來源：陳冠希 IG@edcee3000）
Edison玩得好投入，更大叫「我要食咗你」，兩父女的互動超有愛。（圖片來源：陳冠希 [email protected]
Edison在IG分享短片，並感性註明「我們為愛所做的事」。（圖片來源：陳冠希 IG@edcee3000）
Edison在IG分享短片，並感性註明「我們為愛所做的事」。（圖片來源：陳冠希 [email protected]
陳冠希(Edison)在女兒面前就變成了父愛泛濫的慈父。（圖片來源：秦舒培 IG@shupeicute）
陳冠希(Edison)在女兒面前就變成了父愛泛濫的慈父。（圖片來源：秦舒培 [email protected]

陳冠希為女轉性

陳冠希當年與秦舒培搭上時不被外界看好，不過幾年時間過去，女兒Alaia出世後，陳冠希的確改變了不少，不時在社交網分享與妻女的溫馨時光。踏入41歲的陳冠希，據知與細十年的秦舒培早已有計劃生第二胎，希望可以追仔湊個「好」字。

陳冠希與秦舒培外遊時合照，陳冠希的手放於老婆的腹部位置，似有玄機。（圖片來源：陳冠希IG）
陳冠希與秦舒培外遊時合照，陳冠希的手放於老婆的腹部位置，似有玄機。（圖片來源：陳冠希IG）
陳冠希更留言：HE AND SHE/ SHE AND HE。（圖片來源：陳冠希IG）
陳冠希更留言：HE AND SHE/ SHE AND HE。（圖片來源：陳冠希IG）

夫妻合照惹來第二胎之謎

陳冠希日前與秦舒培外遊玩樂，他把其中一張合照放上社交網，只見陳冠希攬實老婆，右手放於秦舒培的腹部位置，秦舒培則捉實陳冠希前臂，老夫老妻一臉幸福。陳冠希再留言寫上：HE AND SHE/ SHE AND HE，似是有所暗示。

在泰舒培的i社交網，亦有一段外遊視頻，背後的景點是黃石國家公園，可見泰舒培手腳依然纖瘦，不過腹部微隆。（圖片來源：秦舒培IG）
在秦舒培的社交網，亦有一段外遊視頻，背後的景點是黃石國家公園，可見秦舒培手腳依然纖瘦，不過腹部微隆。（圖片來源：秦舒培IG）

網民紛紛恭喜賀喜

有眼利網民睇到亦感覺到陳冠希似是有意報喜，猜測他們已成功懷第二胎，並且追仔成功，因為陳冠希所寫的他與她/她與他，即是共有兩男兩女，如今他們已有一女兒，所以網民估計第二胎是仔。

陳冠希Edison攬妻合照幸福放閃 疑追仔成功急報喜

陳冠希Edison攬妻合照幸福放閃 疑追仔成功急報喜

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