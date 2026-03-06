45歲陳冠希留鬚look現身愛女9歲生日會 被指撞樣陳勳奇成熱話

45歲陳冠希日前為愛女Alaia舉行9歲生日派對，一家三口溫馨慶祝的畫面本應成為焦點，但網民卻將注意力全數投放在Edison的外貌變化上。片段中陳冠希以隨意髮型配搭「二撇雞」鬍鬚造型現身，加上臉上皺紋較為明顯，與昔日零死角男神形象形成強烈對比，瞬間引爆網民熱烈討論。