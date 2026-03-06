45歲陳冠希留鬚look現身愛女9歲生日會 被指撞樣陳勳奇成熱話
廣告
45歲陳冠希日前為愛女Alaia舉行9歲生日派對，一家三口溫馨慶祝的畫面本應成為焦點，但網民卻將注意力全數投放在Edison的外貌變化上。片段中陳冠希以隨意髮型配搭「二撇雞」鬍鬚造型現身，加上臉上皺紋較為明顯，與昔日零死角男神形象形成強烈對比，瞬間引爆網民熱烈討論。
陳冠希鬍鬚造型再惹議 網民直呼終於靚仔過佢
生日會片段中，陳冠希與太太秦舒培一同為女兒送上生日祝福，Edison更帶領眾人唱生日歌，期間不時搣住女兒面珠，Alaia亦鬼馬配合父親的舉動，父女感情要好。然而網民焦點卻落在陳冠希的外貌造型上，其「二撇雞」鬍鬚造型早前已被批評，但一貫我行我素的Edison未有改變造型，而且頭髮變長，加上臉上皺紋較為明顯，與全盛時期的俊朗外貌相距甚遠。截圖在網上流傳後，再次引起不少網民討論，有人留言笑說「終於可以同人講自己靚仔過陳冠希」、「呢個故事係咪提大家，搵另一半唔使搵靚仔／靚女」。
網民製對比圖指撞樣陳勳奇 外貌變化成熱話
更有網民製作對比圖，指陳冠希現時的外貌有點像資深演員陳勳奇，甚至有人認為似埋林子祥，令人驚訝Edison點解未到50歲就皺紋暴現。陳冠希外表變化這個話題經常在小紅書有人討論，網民都對其急速老化感到意外。不過觀看近期陳冠希為品牌拍攝的宣傳片，一出鏡又變回男神模樣，似乎Edison在「下班後」都寧願隨意生活，將時間心機留給家庭。至於壽星女Alaia就有不少人認為越大越似媽咪秦舒培，而且越來越有少女味道。
圖片來源：IG@popowendy、網上圖片、微博資料或影片來源：原文刊於新假期