陳冠希廣告竟出現兩個「自己」 AI復刻千禧顏值巔峰引全城轟動

陳冠希突然現身全港廣告牌，但畫面中竟然同時出現兩個「他」——一個是2000年代初顏值巔峰期的年輕版本，一個是2026年成熟型格的現在式，兩人隔空對話的場面震撼全城。這支由智慧金融服務平台X Wallet推出的年度廣告，利用AI Reborn技術復刻出千禧年代的陳冠希，瞬間引爆網民熱議。