陳冠希廣告竟出現兩個「自己」 AI復刻千禧顏值巔峰引全城轟動
廣告以AI技術復刻千禧年代陳冠希引爆話題
X Wallet昨日正式宣布邀請陳冠希擔任2026至2027年度品牌代言人，並同步推出全新跨世代視覺廣告大片。廣告最大亮點在於運用「AI Reborn」人工智能復刻技術，將陳冠希2000年代初出道時的形象重現於螢幕之上，與現時成熟版本的他展開一場跨越二十多年的時空對話。廣告目前已於全港核心商圈、港鐵站、社交平台及串流媒體渠道全面播出，不少市民表示落樓即見到巨型廣告牌，畫面衝擊力極強。
陳冠希獲邀代言金融平台品牌配合限時優惠
X Wallet表示，選擇陳冠希作為年度代言人，是希望藉其跨世代影響力呼應品牌一直引以為傲的AI智能技術。品牌方面同步推出限時推廣優惠配合廣告攻勢，務求將話題熱度轉化為實際用戶增長。廣告中「年輕版」與「現在版」陳冠希的聲線演繹均獲得關注，有觀眾留言指「陳冠希年青和年長的聲音都演得很好」，認為製作水準超出預期。
昔日亞洲頂級靚仔重出江湖拍攝商業廣告
陳冠希於2000年代初以演員及歌手身份出道，憑藉頂級顏值和型格風格迅速走紅亞洲，其後轉型為藝術家及企業家，長年定居海外，鮮少在香港公開露面或接拍商業廣告。今次他願意為品牌拍攝廣告本身已成為新聞，有網民直言「佢肯拍廣告，已經係新聞」。事實上陳冠希近年主要經營個人潮流品牌，商業代言極為罕見，今次高調回歸香港廣告市場，令不少人感到意外。
網民兩極反應有人讚情懷有人質疑AI效果
廣告播出後隨即在社交平台掀起熱烈討論，網民反應呈現明顯兩極化。讚賞派大呼「希哥嘅神韻真係冇人copy到」、「顛峰時期嘅Edison比呢個AI更靚仔，佢真係好撚痴線好屈機」，認為即使AI技術再先進，都無法完全還原真人的魅力。亦有網民感嘆「尋晚無意中睇到個廣告都叮一聲，眼定定由頭睇到尾」，形容畫面勾起強烈時代回憶。不過質疑聲音同樣不少，有人直指「個廣告真係好唔自然」，懷疑陳冠希是否有親身參與拍攝，還是純粹授權AI使用其肖像和聲音；亦有網民表明「我絕對係對人唔對事，我一定唔會幫襯」，對代言人選擇持保留態度。