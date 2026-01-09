陳凱琳強勢回歸！重奪「IG吸金女王」寶座 佘詩曼連升5級排名大躍進
陳凱琳強勢回歸重奪吸金女王寶座
陳凱琳今年再度成為「IG最吸金女王」，證明她的商業價值依然無人能敵。雖然她在前年已成為「2023年十大IG品牌內容廣告銷售額最高KOL」冠軍，但去年卻被張敬軒、鄭秀文、倪晨曦佔據前三甲，只能屈居第四位。不過相隔一年後，陳凱琳成功重奪榜首位置，再次證明她在廣告界的超強號召力和品牌價值。
倪晨曦鄭秀文緊追在後形成三強鼎立
緊隨陳凱琳之後的第二名是倪晨曦，第三名則是鄭秀文，三人形成了今年IG吸金榜的三強鼎立局面。倪晨曦一直以來都是廣告界的寵兒，她的時尚品味和生活態度深受品牌青睞，能夠穩坐第二位實至名歸。而鄭秀文作為樂壇天后，近年積極經營社交媒體，透過分享健身心得和生活點滴吸引大量粉絲關注，第三名的成績反映出她在數碼營銷方面的成功轉型。
佘詩曼連升5級吸金實力爆發
最令人驚喜的是佘詩曼的強勢崛起，她從去年的第九位連升5級直衝第四位，吸金實力可謂爆發式增長。這個驚人升幅主要歸功於她在《新聞女王》系列中的出色表現，劇集大受歡迎令她人氣急升，連帶商業價值也水漲船高。佘詩曼多年來在娛樂圈打拼，終於在事業高峰期迎來商業價值的全面爆發，證明實力派演員同樣具備強大的吸金能力。
容祖兒Coffee林芊妤穩守前十榜單
榜單的第五至第十位分別是容祖兒、Coffee林芊妤、衛詩雅、YouTuber J Lou、張敬軒和Miss Sue Chang。容祖兒作為樂壇天后，一直保持穩定的商業價值，第五位的成績符合她的江湖地位。Coffee林芊妤近年積極轉型做KOL，透過分享育兒心得和生活日常成功吸引大量媽媽粉絲，第六位的排名反映出她在目標受眾中的強大影響力。
張敬軒成唯一上榜男星地位超然
值得注意的是，今年榜單中只有張敬軒一位男星上榜，排在第九位，顯示出女性KOL在廣告市場的絕對優勢。翻查2024年數據，Jeffrey魏浚笙和Edan呂爵安去年亦在頭十名中，但今年卻跌出榜外，反映出男性KOL市場競爭激烈。張敬軒能夠在眾多女性KOL中突圍而出，證明他在廣告界的獨特價值和不可替代性。
網民熱議榜單排名變化引發討論
榜單公布後立即在網上引起熱烈討論，網民對排名變化議論紛紛。有網民表示「陳凱琳真係好勁，可以重奪第一」，亦有人讚賞佘詩曼的急升表現「佘詩曼連升5級真係好誇張，《新聞女王》威力太強」。不過也有聲音質疑排名準則，認為「依家KOL市場變化太快，好難預測邊個會上榜」。這份榜單不但反映了香港KOL界的最新生態，更成為業界和網民熱議的話題。