陳凱琳孕後身材更火辣 大方曬性感孕照 上圍迫爆好「胸猛」
陳凱琳公開孕照 吊帶滑落險走光
Grace近日為慶祝「38婦女節」，於社交平台公開懷著Carlos時的孕照。從相中可見Grace穿著低胸透視吊帶上衣。由於懷孕的關係，Grace的上圍疑似連升幾級，吊帶上衣亦有滑落跡象。不過依然無阻Grace擺出性感迷人的姿勢和表情。
Grace感觸分享懷孕感覺
Grace亦有抒發再次懷孕的感受：「The first beat of his heart, The first kick of his feet, The first turn of his body, And the first cry from his mouth…To experience this journey of growth, change and life is one of the most empowering feelings to me, and I thank God for allowing my body to do such incredible things. Happy International Women’s Day.」 Grace對於懷孕時感覺到兒子的心跳聲、第一次踢腳、第一次轉動和誕下兒子時聽見的哭聲十分感觸，並感嘆懷孕時的過程和經歷。同時，Grace感謝上帝讓她的身體做出如此不可思議的事情。
網民大讚靚媽
不少網民看到Grace的孕照露出心心眼，並留言大讚Grace「索到爆」、「Wow so nice」、「Sexy」、「One hot lady, and one hot mama!」。亦有網民以為Grace再次懷孕，表示「又有咗？」、「以為又神秘有咗」，隨後也有網民鼓勵Grace繼續生。不過亦有網民擔心Grace的照片太性感和走光。
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