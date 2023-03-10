陳凱琳孕後身材更火辣 大方曬性感孕照 上圍迫爆好「胸猛」

31歲的陳凱琳（Grace）向來以「索女」見稱，至今身材依然火辣成美女媽媽。陳凱琳在2018年與鄭嘉穎結婚，婚後誕下兩名兒子鄭承悅（Rafael）和鄭承亮（Yannick），其後今年1月再接再厲誕下三子Carlos。陳凱琳早前藉著「38婦女節」，大曬性感孕照，網民指睇完噴晒血！