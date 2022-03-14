陳凱琳晒孖生細佬得意童年照 陳媽媽剖白子女被指似印度人之謎

陳凱琳（Grace）在網上不時分享與龍鳳胎弟弟Derek的合照，由於兩姐弟多次被指外貌像混血兒，所以Grace每次分享合照都會引起討論。日前Grace在IG一炮過晒五張得意童年相，當中與Derek的合照就再次引起網民討論。