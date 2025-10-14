陳凱琳透視裝捧王嘉爾場｜王嘉爾兩字揭真實關係！獲邀上台跳舞網民羨慕死

31歲王嘉爾澳門演唱會驚現神秘嘉賓，前港姐冠軍陳凱琳突然現身台下，更被對方當眾稱為「公主」，瞬間引爆全場粉絲尖叫。這位已是三孩之母的美女，一身透視黑裝性感登場，完全看不出真實年齡，究竟兩人之間有何特殊關係？