陳凱琳透視裝捧王嘉爾場｜王嘉爾兩字揭真實關係！獲邀上台跳舞網民羨慕死

最新娛聞
東方新地

31歲王嘉爾澳門演唱會驚現神秘嘉賓，前港姐冠軍陳凱琳突然現身台下，更被對方當眾稱為「公主」，瞬間引爆全場粉絲尖叫。這位已是三孩之母的美女，一身透視黑裝性感登場，完全看不出真實年齡，究竟兩人之間有何特殊關係？

王嘉爾台上深情告白 陳凱琳秒變迷妹

王嘉爾澳門演唱會進行期間，突然走到台邊蹲下身，溫柔地向台下某位觀眾深情說道：「感謝你，我哋公主今日嚟到現場啊！」鏡頭一轉，原來被稱為「公主」的竟是前港姐冠軍陳凱琳。她聽到這突如其來的稱呼後，瞬間「迷妹」上身，笑得燦爛又帶點羞澀，輕輕掩著心口表達謝意。王嘉爾更主動伸出手臂，邀請這位「公主」上台互動，場面溫馨又浪漫。

陳凱琳透視裝現身 三孩之母身材依然火辣

當晚陳凱琳以一頭長捲髮造型現身，身穿黑色透視背心配搭黑色皮質貼身長褲，性感中帶著格調。不少網民看到片段後都驚嘆完全看不出她已是三孩之母，身材保持得相當好。她後來更一起上台跳舞，表現得非常投入和盡興。有博主在社交平台問道：「嘎嘎說公主，是誰呢漂亮姐姐」，成功吸引陳凱琳本尊親自留言回覆：「It’s meeee」，字裡行間難掩興奋之情。

Grace親揭與王嘉爾真實關係 大讚對方有義氣

陳凱琳事後接受訪問時透露，因為與朋友們都很欣賞王嘉爾，所以特地一起去澳門看演唱會。她解釋當晚會被拍到是因為演唱會尾聲時，有朋友提議不如下去台前搏一搏有沒有機會上台，結果願望成真就被王嘉爾發現了。至於為何被稱為「公主」，陳凱琳笑言：「呢個問題問得太好，幫我問下佢，我都唔知點解。」她對王嘉爾讚不絕口，認為對方敬業樂業，而且對任何人都很好，「我覺得一個已經咁紅嘅藝人，但佢仲有一個原則，就係對人要好、要尊重、有禮貌，同埋從佢照顧粉絲和朋友中感受到，佢係好有義氣。」

網民激讚陳凱琳公主氣質 羨慕獲偶像寵愛

網民看到片段後紛紛留言大讚陳凱琳的「公主」稱號當之無愧，「Grace好靚女，真係睇唔出係三孩之母」、「好羨慕grace」、「卷髮好好睇」。有網民解釋王嘉爾稱她為公主的原因：「就是漂亮唄，性格好、人又活潑、笑起来跟公主一樣甜美啊」，激讚她顏值爆燈，保養得宜，不愧為香港小姐。更有坐在陳凱琳附近的網民分享，當晚獲得對方拿手機合照，大讚「公主」非常親民，本人超美。

圖片來源：小紅書、IG@ghlchan資料或影片來源：原文刊於新假期

