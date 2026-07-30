陳凱琳帶3子睇戲遭網民公審！被指全程未有管教 苦主怒轟：唔識教就唔好生

34歲前港姐冠軍陳凱琳轉型做媽媽KOL後是非不斷，今日（30日）有網民於金鐘太古廣場戲院觀看電影《蜘蛛俠》時遇上三名小童全場大叫。該名網民多次制止無效後，在完場開燈時赫然發現未有管教子女的家長正是著名藝人。這場牽涉星二代觀影素養的風波迅速在社交平台引爆激烈火花。