陳凱琳帶3子睇戲遭網民公審！被指全程未有管教 苦主怒轟：唔識教就唔好生
網民觀看蜘蛛俠慘遇三童喧嘩
事件發生於今日（30日）下午金鐘太古廣場戲院，一名觀眾入場觀看超級英雄電影《蜘蛛俠》時經歷極度崩潰體驗。據該名苦主描述，坐在其前排的三名小朋友在整個放映期間不斷大聲說話並失控大笑大叫，嚴重干擾其他觀眾投入劇情。苦主在忍無可忍下多次發出「殊」聲嘗試制止，甚至直接開聲要求他們保持安靜，但三名小童僅收斂片刻便故態復萌，在整個放映期間持續高聲傾偈及大叫。
苦主開燈驚見陳凱琳怒轟無禮貌
直至電影完場戲院亮燈一刻，苦主才震驚發現該三名失控小童身旁的母親竟然是知名藝人陳凱琳。該名觀眾隨即在社交平台Threads發布長文大控訴，直指對方全程對親生子女的滋擾行為視若無睹，完全沒有履行家長應有管教責任。苦主更怒斥身為公眾人物連基本戲院禮儀都不懂，毫不尊重電影藝術，直言「好心你唔識教就唔好學人生仔啦」，並狠批這種放任態度會連累整個電影行業發展。
陳凱琳社交平台發布育兒新短片
雖然面對網上群情洶湧的指控，陳凱琳目前尚未就戲院喧嘩事件作出正面回應，不過她依然活躍於各大社交平台並持續發布短片維持曝光率。她最新上載了一段對比養育女兒與兒子的育兒日常片段，畫面中展示養女兒會安靜地看繪本，而養兒子則被三名男童拿著枕頭圍攻逼到牆角。這段搞笑短片結尾特寫了兩位媽媽的表情對比，養兒子的媽媽滿臉無奈與生無可戀，將混亂暴動版育兒生活呈現於鏡頭前。
爭議舊賬被翻出 曾於泰國衝出馬路險釀意外
這次戲院喧嘩風波再度喚起大眾對於這名媽媽KOL過去連串出位行徑的關注。早前她為了展示某服裝品牌設計並賺取廣告利潤，身穿清涼吊帶裙在人車稠密的泰國街頭進行危險拍攝。當時她為了拍出完美畫面竟然毫無顧忌地衝出馬路中央旋轉，逼使後方多輛行駛中的汽車及電單車緊急避讓並響咹示警。面對如此險象環生的場面，她不但沒有即時退回行人路，反而表現得異常淡定並繼續燦爛大笑，其後慢慢走回路邊。
攀登格仔山挑戰危險動作震驚全網
除了海外拍攝惹人側目之外，她過往在香港行山期間亦曾因罔顧兒童安全而飽受非議。她曾帶同大仔攀登熱門地點格仔山，期間為了拍攝吸睛照片，竟抱著兒子危站在大石邊緣。相片中可見身形瘦削的她顯得相當吃力，左腳更未能完全踏平在岩石表面，大腿肌肉因過度用力而緊繃。當時不少網民留言大叫牙煙，擔憂稍有差池會令男童墮地受傷。
網民群起嘲諷建議包下太古戲院
隨著戲院事件在網上持續發酵，大批網民湧入各大社交平台發表猛烈批評。有不少人直斥家長行為缺乏教養，留言怒轟「咁無家教」、「可能佢以為自己係藝人就大X晒啦」。針對其雄厚財力與離地作風，有網民嘲諷指出「佢咁有錢其實可以包個細場」，認為太古廣場戲院設有私人包廂，既然無法控制子女情緒理應自費包場以免影響無辜市民。更有網民重提她早前推出自家品牌食品劣評如潮一事，譏諷她可能會向苦主派發難吃朱古力作補償。