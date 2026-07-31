陳凱琳戲院風波愈鬧愈大！疑似網軍出動反咬苦主 網民：愈描愈黑

34歲陳凱琳昨日帶三名兒子到太古廣場戲院觀看電影《蜘蛛俠》，事後有觀眾發文怒轟前排三名小童全場失控喧嘩大叫而家長完全未有理會，直至散場亮燈才驚覺涉事母親竟是知名藝人。事件曝光後隨即掀起極大迴響更演變成雙方各執一詞羅生門局面。