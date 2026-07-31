陳凱琳戲院風波愈鬧愈大！疑似網軍出動反咬苦主 網民：愈描愈黑
陳凱琳遭苦主發文公審睇蜘蛛俠放任三子大叫
昨日下午有一名網民在社交平台發布長文大控訴，表示在金鐘戲院觀看超級英雄電影《蜘蛛俠》期間遭遇極度崩潰體驗。該名苦主指出前排三名小朋友在整個放映期間不斷大聲說話及失控大笑大叫，嚴重干擾全場觀眾投入劇情。苦主在忍無可忍下多次發出殊聲並開聲要求安靜，但三名小童僅收斂片刻便故態復萌。直至電影完場戲院亮燈一刻，苦主才發現身旁未有管教子女家長正是藝人陳凱琳，隨即怒斥對方全程對親生子女滋擾行為視若無睹，批評其教子無方及缺乏基本戲院禮儀。
疑似網軍護航反控苦主 有藝人被翻黑歷史
面對網上群情洶湧指控，陳凱琳未有就戲院喧嘩事件作出正面回應，僅在社交平台上載一段對比養育女兒與兒子育兒日常短片。與此同時帖文下方突然湧現多個疑似網軍帳號為陳凱琳澄清，稱當時現場看到小朋友很安靜，更反控發文者曾向小朋友頭上倒忌廉降溫，雙方各執一詞令事件陷入羅生門。這場風波越演越烈，甚至令其他無辜藝人中槍被翻出黑歷史，有網民點 名指Tyson Yoshi亦曾於戲院內頻繁出入及違規使用手機。
陳凱琳屢捲爭議 遭網民揭發曾任由2仔出馬路
這次戲院喧嘩風波再度喚起大眾對於陳凱琳過去連串出位行徑關注，過往她曾為拍廣告短片而在泰國街頭衝出馬路中央旋轉，亦曾帶大仔攀登格仔山時抱著兒子危站在大石邊緣。有網民在帖文下方瘋狂爆料，狠批「你睇佢上電車將兩個袋左右咁放喺櫈度就知咩料啦」，更有自稱知情人士大爆其二仔曾因沒拖實母親而發生意外，直指「咁又真係唔奇 我都信呢單戲院野！話說佢個仔間幼稚園有職員爆話之前佢個二仔番學係學校門口比車撞到 仲入埋醫院 好似話當時原來佢阿媽冇拖實個仔 由個仔自己走出馬路 所以先比車撞倒！如果佢養仔養到放養咁 我諗佢真係一個唔太稱職嘅媽媽」。
網民洗版狂鬧 直斥陳凱琳「養仔變放養」
隨著戲院風波在社交平台持續發酵，大批網民湧入各大討論區發表猛烈批評，直斥身為公眾人物連基本禮儀都不懂。針對其雄厚財力與離地作風，大批網民嘲諷指出她大可以自費包下太古廣場戲院設有私人包廂，既然無法控制子女情緒理應包場以免影響無辜市民。不少人對涉事母親管教方式感到震驚與不滿，更引用爆料內容直指「 養仔養到放養咁」，更有網民重提她早前推出自家品牌食品劣評如潮一事，譏諷她可能會向苦主派發難吃朱古力作補償。