34歲陳凱琳「4年抱3」認恨生第四胎！揭產後經歷多種劇痛 自爆已諗好BB名惹追女熱議

現年34歲的陳凱琳（Grace）自2018年與視帝鄭嘉穎結婚後，火速四年抱三，一家五口幸福滿瀉。近年轉型KOL事業得意，更憑《乘風2026》在內地人氣急升，可謂家庭事業兩得意。正當大家以為三子在手已經圓滿之際，Grace日前竟在社交平台感性剖白，驚爆經歷合共840日的懷孕辛酸後，依然願意為家庭再添新成員，震撼發言隨即惹起全城熱議，莫非鄭家真的好事近，準備迎接第四胎？