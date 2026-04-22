34歲陳凱琳「4年抱3」認恨生第四胎！揭產後經歷多種劇痛 自爆已諗好BB名惹追女熱議
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現年34歲的陳凱琳（Grace）自2018年與視帝鄭嘉穎結婚後，火速四年抱三，一家五口幸福滿瀉。近年轉型KOL事業得意，更憑《乘風2026》在內地人氣急升，可謂家庭事業兩得意。正當大家以為三子在手已經圓滿之際，Grace日前竟在社交平台感性剖白，驚爆經歷合共840日的懷孕辛酸後，依然願意為家庭再添新成員，震撼發言隨即惹起全城熱議，莫非鄭家真的好事近，準備迎接第四胎？
陳凱琳IG感性剖白 驚爆願生第四胎
陳凱琳日前在IG發佈影片，向「未來的孩子」深情對話，她計算自己三度懷孕，總共花了840天，即是120個星期，足足佔了人生近3年時間。她更罕有提及產後所承受的巨大痛苦，直言：「你真的不會意識到，生孩子的人生的改變有多大，直到他們出生的那一刻…我開始劇烈頭痛，腹部劇痛，還有各種不適。」正當大家以為她在分享為人母的辛酸時，她卻話鋒一轉，驚喜表示：「但老實說我絕對願意再經歷一次。」這番「願意生第四胎」的宣言，無疑是為鄭家再添新成員埋下最強伏筆。
第四胎BB名早有玄機 陳凱琳暗示追女
其實Grace想追第四胎的念頭早已有跡可尋。她早前作客網絡節目《絲打圍爐》時，已大方透露雖然未有具體計劃，但夫妻二人對第四胎持開放態度，更驚爆連BB名都已想好！由於三位公子鄭承悅、鄭承亮及鄭承太的名字，串連起來就是「月亮太」，所以Grace笑言第四胎的名字必定會是「陽」，湊成「月亮太陽」的溫馨組合。當時此話一出已引來無限聯想，如今再對照她的IG剖白，似乎一切並非空穴來風。
鄭嘉穎恨女恨到出面 揮春洩露心聲
眾所周知，有三個「前世情人」的鄭嘉穎，其實一直渴望有個女兒。陳凱琳曾在訪問中爆料，老公鄭嘉穎其實比較喜歡女兒，身邊的家人好友都知道他恨女。最有趣的證據莫過於新年期間，鄭嘉穎在寫揮春時，寫完三個仔仔的名字「月、亮、太」後，竟意猶未盡地在旁邊寫多一個「陽」字，更將其放在Grace身旁，這個「恨追女」的小動作，簡直是司馬昭之心，路人皆見，愛妻之情與追女之意表露無遺。
圖片來源：Facebook@陳凱琳 Grace Chan、新傳媒資料庫資料或影片來源：原文刊於新假期