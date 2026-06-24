老婆「再婚」怒拉黑網民？鄭嘉穎被爆小器玻璃心！陳凱琳35歲生日罕揭老公致命弱點？
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陳凱琳在《乘風2026》與奧運冠軍王濛合唱《獨家記憶》，一白婚紗一黑西裝的造型令大批網民湧入鄭嘉穎社交帳號瘋狂玩梗，隨後更傳出鄭嘉穎封鎖留言網友。昨日（23日）正值陳凱琳35歲生日，她罕有發文為老公拆彈，一句話令全網讚爆高情商。
陳凱琳與王濛舞台造型似婚紗照惹熱議
陳凱琳參加內地綜藝《乘風2026》（又名《浪姐7》）後人氣急升，在第五次公演舞台上與短道速滑奧運冠軍王濛跨界合作演繹《獨家記憶》，二人化學作用十足，演出片段播放量更突破1,000,000次。由於陳凱琳身穿白色婚紗裙、王濛則以黑色西裝亮相，畫面猶如一對新人拍婚紗照，大批網民隨即湧入鄭嘉穎Instagram留言區瘋狂抽水，留言包括「讓我們恭喜這對新人」、「建議送孩子去北京滑冰」等，場面一度失控。
陳凱琳35歲生日發文護夫澄清封鎖傳聞
事件持續發酵後，有網民聲稱在鄭嘉穎帳號貼上陳凱琳與王濛合照後遭到封鎖，「鄭嘉穎破防了」更一度登上熱搜。陳凱琳在生日當天於微博發文回應，幽默表示：「如果是別人拉黑我可能會信，但要說鄭嘉穎破防拉黑，我是不信的。」她更笑言：「因為……他對社交媒體的使用熟練度還遠遠不夠哈哈，也跟大家澄清一下，拉黑這件事真的沒做過，大家別誤會他啦！」陳凱琳同時表示難得放假，希望與家人好好享受假期及慶祝生日。
鄭嘉穎過往多次因言行惹爭議
事實上鄭嘉穎過往曾多次因言行引發公關風波，其中最為人熟知的是缺席好兄弟馬國明與湯洛雯的海外婚禮，當時他受訪以「浪費時間」回應，言辭惹火，不僅傳出兄弟情生變，更被外界批評情商低及過於自我中心。今次「封鎖網民」傳聞再度觸發公眾對鄭嘉穎性格的討論，而陳凱琳及時出手護夫，被視為化解危機的關鍵一步。
網民兩極反應讚陳凱琳情商高但嘲鄭嘉穎玻璃心
事件曝光後網民反應兩極，不少人批評鄭嘉穎「小器」、「玻璃心」，甚至有人嘲諷：「有一個五旬老人為濛琳破大防。」不過陳凱琳發文後風向明顯轉變，大量網民讚賞她高情商處理手法，認為她既幽默化解尷尬，又不失對老公的維護。陳凱琳當晚亦在社交平台分享與鄭嘉穎及三名兒子慶祝生日的溫馨照片，感謝老公11年來都在同一地方同一時間為她慶生，一家五口幸福畫面與早前的風波形成強烈對比。
資料或影片來源：原文刊於新假期