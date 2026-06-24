老婆「再婚」怒拉黑網民？鄭嘉穎被爆小器玻璃心！陳凱琳35歲生日罕揭老公致命弱點？

陳凱琳在《乘風2026》與奧運冠軍王濛合唱《獨家記憶》，一白婚紗一黑西裝的造型令大批網民湧入鄭嘉穎社交帳號瘋狂玩梗，隨後更傳出鄭嘉穎封鎖留言網友。昨日（23日）正值陳凱琳35歲生日，她罕有發文為老公拆彈，一句話令全網讚爆高情商。