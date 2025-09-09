34歲陳凱琳被指非父母親生｜首度開腔回應身世之謎 爆父母真實反應嚇窒網民
陳凱琳正面回應身世之謎 驚爆父母超淡定反應
陳凱琳與孖生細佬Derek因外貌深邃，與父母長相有明顯差異，多年來一直惹來外界揣測，質疑他們並非父母親生。在方健儀的網台節目《女人方言》中，Grace首次正面回應傳聞，她直言自己完全沒有因此不開心：「我冇㗎，我冇事，我真係冇事！」她強調，最重要是向當事人，也就是父母了解。當被問到父母的反應時，Grace透露他們由始至終都非常淡然，更對她說：「『我哋真係你爹哋媽咪呀嘛，咁我哋可以點做啫？』」
霸氣反問DNA測試用意
對於外界要求她去做DNA測試以證真偽，Grace霸氣反問：「咁人哋叫我去做DNA test，唔通佢哋話我哋唔係就唔係？」既然父母毫不在意，她亦認為自己毋須為此動怒，豁達態度令人佩服。
陳凱琳自家朱古力被轟難食 直指批評者「為搏少少流量」
除了身世備受關注，陳凱琳早前開設的自家朱古力品牌亦惹來不少負評。其推出的「媽咪麵朱古力」及「朱古力大福」被部分「食評師」拍片直指難食，更批評她浪費食物。對此，Grace坦言早已預料到做飲食生意容易出事，因為每個人的口味都不同。她更直指部分負評影片的心態是為了博取關注：「你問我，我覺得都係搏少少流量嘅，因為一個人覺得唔好食，其實佢都唔需要特登去拍片，糟躓你嘅食物。」不過，她亦承認「朱古力大福」確實有做得不好的地方，因合作夥伴提早製作後放入雪櫃，導致口感變硬，並表示：「如果我哋有出錯，我哋一定要承擔呢個責任，同埋say sorry，咁咪Move on囉。」
陳凱琳自爆轉型KOL全因鄭嘉穎 揭夫妻一凹一凸互補性格
陳凱琳近年事業得意，但她透露當初轉型做KOL，原來與老公鄭嘉穎有莫大關係。她憶述在疫情期間，兩夫妻認真思考未來，言談間她發現自己對拍戲的熱誠遠不及老公，於是決定轉型在網上拍片，開拓新事業。談及與鄭嘉穎的關係，Grace笑言兩人性格是她見過最「一凹一凸」的組合，自己性格外向，喜歡結交朋友，但老公的朋友卻「一隻手指數得晒」。正因性格相反，兩人才能完美互補，當她因負評而感到困擾時，鄭嘉穎總會開解她：「佢就會同我講真係唔使點理，最緊要你問自己你係咪想做呢個生意，你係咪想keep on going。」成為她最強大的後盾。
陳凱琳厭惡「最吸金KOL」稱號 親解狂接廣告背後原因
雖然在「2025第二季IG廣告銷售額最高KOL排名」中再次奪冠，但陳凱琳直言絕不喜歡「最吸金KOL」這個稱號。她嚴肅地表示：「我唔鍾意用金錢來衡量一個人嘅價值。我同小朋友講，錢係一種道具，俾我哋生活，但唔係用呢一樣嘢來變成一種身份。」她認為排名總有升跌，不想用金錢來衡量自己的滿足感與存在價值。對於因廣告量大而被網民指「老是常出現」，她坦言有擔心觀眾會看膩，所以堅持與不同朋友合作，製作如《歡迎光琳》等系列影片，希望在商業與創作之間取得平衡，為觀眾帶來更多元化的內容。