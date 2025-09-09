34歲陳凱琳被指非父母親生｜首度開腔回應身世之謎 爆父母真實反應嚇窒網民

現年34歲的陳凱琳（Grace）近年轉型KOL極為成功，穩坐「最吸金KOL」寶座，但人紅是非多，近日她接受方健儀訪問時，罕有地就多年來的身世之謎作回應！面對外界質疑她與孖生細佬Derek因外貌與父母有異，並非親生，Grace淡定拆解，更首度公開父母的真實反應，究竟這對父母說了甚麼令她懶理閒言閒語？