陳凱琳低調宣布離巢TVB 做KOL身價急升狂接job 孭30廣告上身遭網民砲轟
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2013年港姐冠軍出身的33歲陳凱琳婚後淡出幕前轉做KOL，日前低調宣布離巢TVB，結束11年合作。不過一眾網民不但沒有就其離開感可惜，反而狠批其廣告多到煩：「周街都見到佢」…
陳凱琳低調宣佈離巢 正式結束11年賓主關係
陳凱琳參選2013年參選香港小姐，並在奪冠後直接加入TVB。深受TVB力捧的陳凱琳更曾經一度獲得「飛躍進步女藝員」稱號，不過自從同鄭嘉穎結婚產子後，陳凱琳就大減在熒光幕前露面嘅機會，反而專注做KOL。
日前陳凱琳出席活動時透露，她已於去年約滿TVB，結束了長達11年的賓主關係。陳凱琳解釋道，選擇低調處理離巢一事，是因為她不希望過多的關注影響到雙方的未來發展，亦不排除之後有機會翻TVB做主持。
網民狠批陳凱琳太多廣告
陳凱琳近年轉行做KOL之後，無論美容定育兒都有廣告拍，據知暫時已有超過30個品牌代言在身，令不少香港網民到處都會見到陳凱琳的蹤影。
近日就有人在社交平台發文道：「廣告界可唔可以用少啲陳凱琳，周街都見到佢」，引起大批網民共鳴，兼紛紛留言表達不滿：「佢夠平啊，密食當三番」、「終於有人講！佢真係老是常出現 親子、時裝、減肥等等、連補習都撈埋！真係好煩，廣告疲勞」」、「佢出名個樣似巫婆，又大話連編，超級剋人憎，未聽過有人話佢靚」、「最討厭係咁瘦賣纖體廣告」」等。
網民分析陳凱琳多廣告真正原因
同時，不少網民都有留言分析陳凱琳為何如此多廣告，有網民認為陳凱琳的粉絲層俾得起錢，加上陳凱琳收費平，所以勝過其他新生代歌手或藝人：「 平，好aggressive，而且人nice，肯遷就，同埋唔好睇少，佢班支持者有消費能力；相反啲新生代貴、大牌，支持者畀完like就自己感動自己，冇實際意義同效益」 、「佢呢種嘅觀眾係最可以賺到錢回到本嘅客源，廣告商都係為賺錢，你估佢哋唔識諗？唔通搵後生仔吹捧嗰啲網絡紅人？啲觀眾有錢買嘢咩？幾多個會肯畀錢買」更有網民直言陳凱琳賺埋老公嗰份：「無計呀，老公無job，佢要養全家，你估個個都好似陳茵媺咁幸福可以做少奶奶咩」。
撰文：東方新地圖片來源：新傳媒資料庫、youtube@Viu1 HK、廣告截圖、IG@ghlchan資料或影片來源：原文刊於新假期