陳凱琳低調宣布離巢TVB 做KOL身價急升狂接job 孭30廣告上身遭網民砲轟

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2013年港姐冠軍出身的33歲陳凱琳婚後淡出幕前轉做KOL，日前低調宣布離巢TVB，結束11年合作。不過一眾網民不但沒有就其離開感可惜，反而狠批其廣告多到煩：「周街都見到佢」…

陳凱琳低調宣佈離巢 正式結束11年賓主關係

陳凱琳參選2013年參選香港小姐，並在奪冠後直接加入TVB。深受TVB力捧的陳凱琳更曾經一度獲得「飛躍進步女藝員」稱號，不過自從同鄭嘉穎結婚產子後，陳凱琳就大減在熒光幕前露面嘅機會，反而專注做KOL。

日前陳凱琳出席活動時透露，她已於去年約滿TVB，結束了長達11年的賓主關係。陳凱琳解釋道，選擇低調處理離巢一事，是因為她不希望過多的關注影響到雙方的未來發展，亦不排除之後有機會翻TVB做主持。

陳凱琳 陳凱琳在2013年奪港姐冠軍後入行。（圖片來源：新傳媒資料庫）
陳凱琳在2013年奪港姐冠軍後入行。（圖片來源：新傳媒資料庫）
陳凱琳 陳凱琳今日出席活動時表示不希望過多的關注影響到雙方的未來發展，亦不排除之後有機會翻TVB做主持。（圖片來源：youtube@Viu1 HK）
陳凱琳今日出席活動時表示不希望過多的關注影響到雙方的未來發展，亦不排除之後有機會翻TVB做主持。（圖片來源：youtube@Viu1 HK）

網民狠批陳凱琳太多廣告

陳凱琳近年轉行做KOL之後，無論美容定育兒都有廣告拍，據知暫時已有超過30個品牌代言在身，令不少香港網民到處都會見到陳凱琳的蹤影。

近日就有人在社交平台發文道：「廣告界可唔可以用少啲陳凱琳，周街都見到佢」，引起大批網民共鳴，兼紛紛留言表達不滿：「佢夠平啊，密食當三番」、「終於有人講！佢真係老是常出現 親子、時裝、減肥等等、連補習都撈埋！真係好煩，廣告疲勞」」、「佢出名個樣似巫婆，又大話連編，超級剋人憎，未聽過有人話佢靚」、「最討厭係咁瘦賣纖體廣告」」等。

陳凱琳 陳凱琳連補習都有份代言。（圖片來源：廣告截圖）
陳凱琳連補習都有份代言。（圖片來源：廣告截圖）
陳凱琳 美容就當然一定有。（圖片來源：廣告截圖）
美容就當然一定有。（圖片來源：廣告截圖）
陳凱琳 平時都會在社交平台接業配。（圖片來源：IG@ghlchan）
平時都會在社交平台接業配。（圖片來源：IG@ghlchan）

網民分析陳凱琳多廣告真正原因

同時，不少網民都有留言分析陳凱琳為何如此多廣告，有網民認為陳凱琳的粉絲層俾得起錢，加上陳凱琳收費平，所以勝過其他新生代歌手或藝人：「 平，好aggressive，而且人nice，肯遷就，同埋唔好睇少，佢班支持者有消費能力；相反啲新生代貴、大牌，支持者畀完like就自己感動自己，冇實際意義同效益」 、「佢呢種嘅觀眾係最可以賺到錢回到本嘅客源，廣告商都係為賺錢，你估佢哋唔識諗？唔通搵後生仔吹捧嗰啲網絡紅人？啲觀眾有錢買嘢咩？幾多個會肯畀錢買」更有網民直言陳凱琳賺埋老公嗰份：「無計呀，老公無job，佢要養全家，你估個個都好似陳茵媺咁幸福可以做少奶奶咩」。

陳凱琳 有網民話陳凱琳要負責養家。（圖片來源：IG@ghlchan）
有網民話陳凱琳要負責養家。（圖片來源：IG@ghlchan）
陳凱琳 因為老公鄭嘉穎冇乜工開...（圖片來源：IG@ghlchan）
因為老公鄭嘉穎冇乜工開…（圖片來源：IG@ghlchan）

撰文：東方新地圖片來源：新傳媒資料庫、youtube@Viu1 HK、廣告截圖、IG@ghlchan資料或影片來源：原文刊於新假期

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