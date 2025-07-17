【聲秀】陳卓怡Hoonry是誰？20歲唱跳新星背景起底！音樂劇擔大旗舞功一流備受矚目

陳卓怡（Hoonry）的背景：從鄰家女孩到舞台新星

在備受矚目的選秀節目《聲秀》中，一位年僅20歲的年輕選手憑藉其出色的唱跳實力，成功吸引了觀眾和評審的目光，她就是陳卓怡（Hoonry）。這位充滿活力的年輕新星，並非一夜成名，其舞台魅力的背後，是長年累月的努力和對表演藝術的無限熱情。