Ian陳卓賢新歌《傷口上灑辣椒醬》道出錐心之痛 黃金班底再度合作 MV展現細膩演技

陳卓賢新歌《傷口上灑辣椒醬》一推出就引發全網熱議！這位MIRROR成員竟然用如此直白又有趣的歌名來形容愛情痛楚，比起傳統的「傷口上灑鹽」更加錐心刺骨。Ian親自解釋這種「Another Level」的痛苦概念，配合黃偉文填詞的直白風格，讓不少粉絲產生兩極化反應，有人讚賞貼地易投入，但也有人懷念他以往更有詩意的作品風格。