Ian陳卓賢新歌《傷口上灑辣椒醬》道出錐心之痛 黃金班底再度合作 MV展現細膩演技
廣告
陳卓賢新歌《傷口上灑辣椒醬》一推出就引發全網熱議！這位MIRROR成員竟然用如此直白又有趣的歌名來形容愛情痛楚，比起傳統的「傷口上灑鹽」更加錐心刺骨。Ian親自解釋這種「Another Level」的痛苦概念，配合黃偉文填詞的直白風格，讓不少粉絲產生兩極化反應，有人讚賞貼地易投入，但也有人懷念他以往更有詩意的作品風格。
陳卓賢親解辣椒醬比鹽更痛原因
Ian在訪問中詳細解釋新歌靈感來源，他表示平時在傷口上灑鹽已經很痛苦，假若換成在傷口上灑辣椒醬，這種痛苦絕對是另一個層次。作為一個不吃辣的人，Ian坦言「有時愛情或者其他關係上，也會經歷生命中不能承受的痛，例如你不吃辣，上天往往不只是要你吃辣，更要在你的傷口上灑辣椒醬，所以是相當痛苦的一件事」。這個比喻雖然直白，但確實生動地描繪出失戀時那種超越一般痛楚的感受。
黃金班底再度合作展現細膩演技
《傷口上灑辣椒醬》由Ian作曲、黃偉文填詞、黃兆銘編曲，以及Ian與陳考威齊齊擔任監製，熟悉班底再次碰撞出全新火花。在MV中，Ian展現了細膩的演技層次，時而大晒招牌甜笑回憶美好時光，時而躺在浴缸中沉浸於過往片段，最震撼的是他要邊吃辣椒醬邊落淚的場面，每滴眼淚都觸動著觀眾心靈。這種視覺化的痛苦呈現方式，讓人真正感受到比悲傷更悲傷的另一個層次痛楚。
勤力賢2.0誓要提升產量至Another Level
素有「勤力賢」之稱的Ian，預告今年將升級為「勤力賢2.0」版本。他透露希望今年的出歌數量比去年多，起碼多過4首歌，並表示自己一直保持創作狀態，已經寫了很多歌，也有很多新想法等待適當時機去實踐。Ian強調相信今年的產量不會少，這個承諾讓Hellosss們相當期待他接下來會帶來什麼驚喜作品。
圖片來源：大會提供、YouTube圖片資料或影片來源：原文刊於新假期