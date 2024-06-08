現場直擊陳卓賢31歲生日會！與3,000粉絲溫馨共聚

陳卓賢Ian 迎來30＋1歲生日，6月8日他的歌迷會在灣仔會展舉辦了盛大的《獨一無限陳卓賢生日會2024》。在主持人阿正的熱烈歡迎下，Ian挽著寫著「Happy Birthday Ian」的透明氣球登場。

