Ian演唱會換衫 Threads網民瘋傳黎明34年前「裙拉褲甩」經典片段：原來始祖係Leon！
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MIRROR成員Ian陳卓賢近期在個人演唱會上演驚喜換衫環節，惹來全場粉絲尖叫連連。有網民隨即翻出天王黎明於1992年演唱會的絕密片段，揭露他早在34年前已玩過同類破格演出。這位樂壇前輩當年手忙腳亂除衫的真實反應，意外引爆網絡熱議並揭開一段跨時代神級舞台傳奇。
黎明演唱會即場換衫片段瘋傳
最近社交平台Threads上流傳一段黎明於1992年演唱會的珍貴影片，當時正值事業巔峰的他大膽挑戰在台上即場更換服裝。片段可見工作人員用大毛巾遮擋視線，而他在布幕後神情焦急兼手忙腳亂地替換衣物，過程中更一度險些走光，真實舉動與平日官仔骨骨的形象形成強烈反差。這段極具年代感的演出畫面火速在網絡瘋傳，瞬間成為熱門搜尋話題。
Ian陳卓賢台上除衫引爆全場氣氛
Ian陳卓賢在近期的個人演唱會中，特意安排了一段令歌迷血脈沸騰的現場除衫騷，將整個場館的氣氛推向最高潮。面對前輩黎明早在34年前已展現過類似的舞台創意，不少樂迷將兩代偶像的破格演出作對比，甚至有人幽默地推測Ian這次的特別環節「可能係向黎明致敬」。兩位不同年代男神的驚喜舉動互相輝映，意外促成了一場跨越時空的舞台交流。
天王黎明昔日破格演出成換衫始祖
回顧當年香港樂壇的發展，歌手在演唱會上的表演模式相對保守，而黎明在1992年的舞台上大膽引入即場換衫環節，絕對是走在潮流尖端。當時年僅20多歲的他憑藉俊朗外表與獨特氣質迷倒萬千少女，這次突擊除衫更是打破了傳統演唱會的常規框架。這段長達30多年的歷史畫面再度出土，不僅印證了他作為現場換衫表演始祖的地位，更讓新一代網民見證其歷久不衰的跨時代魅力。
網民激讚天王真實反應可愛度爆燈
大批網民看過影片後紛紛湧入留言區洗版，對黎明當年的論盡表現給予極高評價。有人看見他急忙替換衣物的模樣笑言「好似趕返工的我們」以及「真係裙拉褲甩」，亦有粉絲對於布幕遮擋視線感到惋惜，直指「最重要部分遮住咗，等我仲期待緊」及「慢過自己換」。大量評論不斷大讚前輩「勁 cuteeeeee」和「好正」，更有其他歌手的粉絲羨慕表示「幾時到我鍾意嗰個」。
資料或影片來源：原文刊於新假期