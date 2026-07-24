Ian演唱會換衫 Threads網民瘋傳黎明34年前「裙拉褲甩」經典片段：原來始祖係Leon！

MIRROR成員Ian陳卓賢近期在個人演唱會上演驚喜換衫環節，惹來全場粉絲尖叫連連。有網民隨即翻出天王黎明於1992年演唱會的絕密片段，揭露他早在34年前已玩過同類破格演出。這位樂壇前輩當年手忙腳亂除衫的真實反應，意外引爆網絡熱議並揭開一段跨時代神級舞台傳奇。