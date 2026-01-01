陳卓賢四點反駁抄襲指控 不忿被屈請槍：歡迎實名指正我

MIRROR成員陳卓賢（Ian）今年4月推出單曲《那抹柔光，名為你》，豈料竟與昔日好兄弟、獨立歌手潘宇謙（AP）早一天發布的國語歌《碎鑽星球》鬧出「雙胞胎」疑雲，抄襲傳聞鬧得滿城風雨！兩人昔日與音樂監製陳考威並肩作戰，更被外界封為「創作三劍俠」，如今卻被眼利的網民發現雙方IG已經互相取消關注（Unfollow），兄弟情決裂的傳聞甚囂塵上！今日（30日），Ian與鍾嘉欣一同出席活動，面對連日來的抄歌及「請槍」指控，向來溫文爾雅的Ian罕有地「爆Seed」，在傳媒面前嚴正反擊，句句有骨，火力全開！