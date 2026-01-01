陳卓賢四點反駁抄襲指控 不忿被屈請槍：歡迎實名指正我
「我諗我未至於要墮落到去做抄襲！」
提到疑似抄歌一事，Ian情緒激動地連珠炮發，強調自己絕對有實力，電腦裡大把貨，根本無需抄襲：「首先我覺得要嚴正啲去回應下，我唔係第一日出道嘅人，我出道咗八年，而我當中寫嘅作品出過嘅，其實都唔少，同埋我係一個選秀節目出身嘅一個人，我諗我嘅能力、我嘅實力，我做緊嘅嘢，個程度去到邊度，大家有目共睹。第二樣嘢就係，我嘅電腦，我諗事但一個folder打開，都應該事旦一首歌都可以出得，我諗我未至於要墮落到去做抄襲呢一件事，當有一日我意識到自己係要，我唔抄襲我就做唔到音樂人，我出唔到歌嘅時候，我諗我就會已經係退出呢一個圈，我唔會再做，因為我過唔到自己嗰關。」
暗寸對方曾多次邀歌 邏輯根本不成立
Ian越說越火，更暗寸有人曾多次向他邀歌，直指抄襲之說簡直荒謬：「第三樣嘢就係，如果我要抄襲某一位歌手嘅話，咁點解嗰位歌手以前會，唔止一次叫我寫個歌畀佢呢？咁然之後第四樣嘢就係，我亦都唔係佢合作開嘅監製，咁我點解會有佢嘅demo呢？呢樣嘢係唔合理㗎嘛，通常係合作開嘅監製，先會有嗰啲歌手嘅demo，咁所以我就覺得，呢一啲就係我自己嘅一啲睇法囉。」
親認IG互相取關：「道不同不相為謀」
至於被問到是否與AP在IG上互相取消關注，正式割席？Ian大方承認，更以「道不同不相為謀」來形容目前的關係。對於網上甚至傳出他找人「請槍」代寫的傳聞，Ian霸氣下戰書，歡迎任何人實名指證：「係呀，朋友都係講頻率㗎咋嘛，咁頻率唔對嘅時候，道不同不相為謀。其實我出道到而家，寫咁多歌詞，如果有邊位咁抵得諗，俾我改幾句歌詞，就個credit係寫我名嘅話呢，咁我諗就冇一個音樂人，會擺咁多苦工去做自己嘅作品㗎喇，我覺得呢個世界唔會係咁樣囉，即係大家睇件事，要合邏輯囉真係。」
「非常歡迎大家實名出嚟指證我！」
Ian直言自己放得落名字的作品，絕對對得起自己的心血，並直斥有心人想藉此毁滅他的前途：「即係如果我出道到去今年第八年，真係有所謂嘅請槍，或者係唔係自己嘅credit都擺落去嘅話，到呢一刻點解冇人會指出嚟指證我呢？咁而如果大家有證據，我都非常歡迎大家實名出嚟指證我，因為咁樣先可以大家繼續互相追討到落去。」
「想誅死我？Sorry真係冇乜可能！」
Ian繼續狂爆金句：「我唔係一個做嘢為咗credit嘅人嚟嘅，咁但係我每一隻歌擺得自己嘅credit，係因為我尊重自己做過嘅effort，尊重過自己嘅付出，而我亦都擺得起囉！我每一個擺自己名落去嘅作品，我都絕對擺得起有餘！甚至其實有啲係我做過嘅嘢，我係冇擺自己嘅credit嘅添，即係可能有啲MV我係做過導演嘅，咁我亦都唔會去擺個credit，因為我會覺得我落嘅嗰個功勞其實係未夠多嘅，或者我覺得可以再做得更加好啲嘅。大家覺得呢一樣嘢就可以令到我嘅形象或者前途，即係簡單嚟講，我俗啲咁講，就係想誅死我嘅話，我諗就sorry真係冇乜可能。」
行得正企得正 每晚瞓得好安樂
最後被問到這場風波有否影響心情，Ian坦言自己行得正企得正，問心無愧，更拋出一句金句作結：「你一個人行得正企得正，其實我諗每一個人做嘢都係為求你夜晚瞓得安樂，你做嘅嘢唔係淨係做畀人睇㗎嘛，個天喺度睇緊㗎嘛，咁我每晚瞓得好安樂。」看來這次風波不但沒有擊倒Ian，反而讓他更加堅定，霸氣盡現！
網民讚Ian回應霸氣有邏輯令人信服
陳卓賢的四點反駁在網上引起熱烈討論，不少網民大讚其回應有條理且霸氣十足。有網民留言表示：「電腦入面幾百首歌，邊個抄襲嘅人會有咁多存貨」，亦有人指：「人哋主動搵你寫歌就已經係最好嘅證明」。另外Ian提及家中新成員幼犬「芝麻」已逐漸與原住民愛犬「雞髀」和平相處，兩隻狗開始互相陪伴，令忙於工作的他感到安心，粉絲紛紛留言表示被這段分享治癒。