陳卓賢9場演唱會揭序幕！直播後台換衫全公開 突發一舉動引全場尖叫

MIRROR成員陳卓賢昨日（7月23日）於啟德體藝館舉行首場《IAN CHAN :GROWTH: LIVE 2026》演唱會，全場爆滿氣氛推至頂點。演唱會期間他坐着板車退到台下換衫，原本以為只是簡單補妝環節，卻突然在直播鏡頭前赤裸上身。這一幕毫無預警將完整換衫過程全程公開，令現場無數歌迷失控尖叫。