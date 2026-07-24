陳卓賢9場演唱會揭序幕！直播後台換衫全公開 突發一舉動引全場尖叫
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MIRROR成員陳卓賢昨日（7月23日）於啟德體藝館舉行首場《IAN CHAN :GROWTH: LIVE 2026》演唱會，全場爆滿氣氛推至頂點。演唱會期間他坐着板車退到台下換衫，原本以為只是簡單補妝環節，卻突然在直播鏡頭前赤裸上身。這一幕毫無預警將完整換衫過程全程公開，令現場無數歌迷失控尖叫。
啟德體藝館開騷陳卓賢首場爆滿
這場極具話題性《IAN CHAN :GROWTH: LIVE 2026》演唱會合共舉行九場，首晚演出已經吸引大批支持者逼爆整個場館。陳卓賢開場時先以三首慢歌打頭陣，用溫柔歌聲為整個表演揭開序幕，隨後再獻唱大熱作品《花邊細胞》，台下觀眾聽得如癡如醉。唱畢後他隨即下台準備更換表演服裝，更選用現時極受歡迎拍攝手法，讓攝影師全程跟拍他坐着板車被推回主舞台後方空間，讓台下粉絲能夠同步掌握偶像一舉一動。
直播鏡頭前脫衣展現強壯胸肌
正當全場以為這只是一個普通幕後補妝環節，陳卓賢卻為大家準備了極大驚喜，直接在鏡頭前脫去上衣，毫無保留展露極具線條美強壯胸肌。面對全場沸騰氣氛，他表現得相當大方且充滿自信，毫不忌諱將完整換衫過程赤裸裸地呈現在大螢幕之上。過程中他更不時風騷地望向鏡頭放電，完美掌握現場節奏，惹火舉動瞬間將整個演唱會氣氛推向最高潮，讓粉絲完全無法將目光移開。
操肌成果終極曝光震撼全場觀眾
其實回顧過去一段日子，他為了準備這次大型演出，早已默默展開地獄式體能訓練並嚴格控制飲食。以往大多以斯文密實造型示人，鮮有展露性感一面，今次破天荒於超過10,000名現場觀眾面前半裸上陣，徹底打破過往乖乖仔形象，營造出極強烈反差感。這個震撼視覺畫面不僅展現出他這幾個月來努力鍛鍊豐碩成果，更成功為整個演唱會系列製造出極具爆炸性討論話題，讓往後八場演出門票更添渴求。
網民瘋傳MIRROR成員半裸畫面
演唱會片段隨即在各大社交平台上瘋傳，大批網民對這幕震撼畫面感到萬分驚喜，紛紛湧入留言區發表激動感受。不少支持者洗版式留言大讚「真係好大隻」、「靚仔到完全移唔開對眼」，甚至有人搞笑表示「需要準備地拖清理鼻血」。大眾普遍認為今次演出安排極度識做，不但能夠滿足粉絲視覺享受，更加突顯出偶像私下充滿男人味一面。網上熱度持續發酵，各大論壇均被這震撼畫面全面洗版。
資料或影片來源：原文刊於新假期